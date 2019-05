Sobotkův kamarád z prázdnin. Šmarda je opakem všeho, co chtěl Zeman

PRAHA Tři podmínky si dal Miloš Zeman v souvislosti s výměnou ministra kultury. Aby nebyl Antonín Staněk nucený k vlastní rezignaci, aby se odvolaný šéf Národní galerie Jiří Fajt nevrátil a aby Staňkovým náhradníkem nebyl Michal Šmarda. Sociální demokraté se odhodlali, že nesplní ani jedno.

Co prezidentovi na starostovi Nového Města na Moravě tolik vadí? Je to především jeho dlouholeté přátelství s expremiérem Bohuslavem Sobotkou, jemuž Zeman nemůže přijít na jméno, a zároveň se celou tuto „městsky liberální“ kliku v partaji snaží zdecimovat. Sobotka je pryč a z pohledu Hradu není žádoucí, aby se ozvuky jeho politiky vracely ve Šmardově osobě.



O politikovi z Vysočiny lze říci, že patří skutečně mezi Sobotkovy kamarády, což při nízkém emočním kvocientu bývalého premiéra není zrovna početná skupina. Oba muži jsou si tak blízko, že dokonce vyrážejí na společné dovolené, na což při příležitosti Sobotkova odchodu do politického důchodu Šmarda zavzpomínal.

‚Slávek nechtěl na nočník‘

„Hodně vtipný zážitek máme z dovolené v Peru. Bydleli jsme v chatce, kam se šlo asi tři hodiny do kopce. Vodu na vaření a­zalívání záchodů si museli lidé nosit z jezera. Slávek nemohl uvěřit, že máme pod postelí nočníky. Zdráhaje se ho před kamarády v noci použít, vydal se raději věc vyřešit ven. No jenže byla tma a on se ztratil,“ líčil tehdy LN.



Není tak ani s podivem, že Šmardova buňka v partajním referendu hlasovala proti tomu, aby ČSSD opakovala koaliční zážitek s ANO. Šmarda a jeho kolegové věřili, že sociálním demokratům bude lépe v opozici. Oranžový plebiscit ale vyhráli příznivci vstupu do vlády. Premiér Andrej Babiš se teď nad Šmardovou nominací rozpakuje zřejmě právě proto, že jde o kritika koaličního spojení; Šmarda na to reagoval tím, že respektuje, jak referendum dopadlo.

Druhá vlna kritiky se týká toho, že starosta nemá zkušenosti s řízením kulturní instituce, nikdy se ani tímto směrem neprofiloval. Předseda ČSSD Jan Hamáček ho ale přesvědčil, že to nevadí – že jeho úkolem je především zklidnit atmosféru kolem ministerstva, kde se u části kumštýřské obce vzdouvají emoce nad Staňkovým konáním.

Je vývoj kolem Šmardy promyšlenou taktikou?

„Pokud by moje jméno mělo být důvodem k tomu, proč konflikty kolem kultury mají pokračovat, ať se raději přijde s jiným jménem. Ale nebylo by dobré, aby tohle pokračovalo donekonečna, aby pan Hamáček nosil jména, pan Babiš se hrabal v jejich životopisech a zkoumal, jestli se náhodou někdy nevyjádřili proti němu,“ sdělil ostřelovaný nominant včera ČT.



V sociální demokracii lze ale narazit na příběh, že vývoj kolem Šmardy vůbec není prohrou, ale taktikou. Část straníků podle této teorie vůbec nepočítá s tím, že by Zeman kdy Sobotkova přítele jmenoval, ale právě tohle by mohlo pomoct vyprofilovat jednoho z místopředsedů partaje coby miláčka davů. Podařilo se to s jinak nevýrazným Tomášem Petříčkem na ministerstvu zahraničí. Že ho ostřeluje Zeman, přispělo k­tomu, aby se dobře zavedl u liberálněji laděných voličů, kterým se z nedostatku lepších pojmenování říká „pravdoláskaři“. Stejná aureola by se mohla snést i na Šmardu, protože společný nepřítel spojuje. A na ministra pošlou oranžoví někoho jiného.