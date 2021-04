Česko reagovalo okamžitě, tvrdí ministr Kulhánek ke kauze Vrbětice. Únik informací do médií mohl celou operaci ohrozit

Praha Nejprve ho ve středu čekal rozhovor s generálním tajemníkem NATO, následně pak jednání s ruským ambasadorem v ČR. Vše kvůli explozím muničního skladu ve Vrběticích, k nimž došlo v roce 2014 v důsledku operace ruské vojenské tajné služby GRU. Lidovky.cz přinášejí rozhovor s Jakubem Kulhánkem (ČSSD), novým ministrem zahraničních věcí.

Lidovky.cz: Co znamená ultimátum vůči Rusku v podobě podmínky pro návrat všech dvaceti vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy v řeči čísel? Kolik ruských zaměstnanců ambasády v Praze by muselo odejít, aby se „srovnaly“ účty?

Šlo by o zhruba šedesát lidí. Cílem je, aby to odpovídalo stavu, jaký je v tuto chvíli na naší ambasádě v Moskvě.

Lidovky.cz: Jak reagoval ruský velvyslanec, když jste mu ve středu vpodvečer sdělil tyto podmínky?

Bez komentáře. Jsou to informace určené pro velvyslance. Přijal to a musí se nyní spojit s ústředím a sdělit jim náš požadavek. On také dostane instrukci.

Lidovky.cz: Existuje šance, že Rusko vezme zpět české diplomaty?

My jsme Moskvě řekli možný postup. A samozřejmě platí, že na to mohou zareagovat pozitivně.

Lidovky.cz: Jakou solidaritu očekáváte od našich spojenců a kdo už signalizoval, že hodlá učinit rázné kroky? Přijme NATO odsuzující společné prohlášení?

Vicepremiér Jan Hamáček požádal spojence v EU o vyhoštění agentů ruských tajných služeb a o verbální podporu. Já jsem ve středu odpoledne hovořil se šéfem NATO Jensem Stoltenbergem a zítra budu mluvit s velvyslanci členských zemí NATO a vysvětlovat jim detaily kauzy Vrbětice.

Lidovky.cz: Co budete od NATO chtít?

Staly se dvě věci. Chceme podporu ohledně Vrbětic. Za další chceme podporu v tom smyslu, že Rusové zareagovali tak, že ve skutečnosti paralyzovali naši ambasádu v Moskvě. My chceme podporu i v tomto. V pátek budu informovat severoatlantickou radu.

Lidovky.cz: Jednali jste i o možném vyhošťování v rámci solidarity s ČR?

To bude apel směrem na jednotlivé členské státy Aliance. Detaily nyní nemohu komentovat. Je to předmětem jednání.

Lidovky.cz: Už jsme si s EU vyříkali otázku koordinovaného vyhošťování v reakci na kauzu Vrbětice?

Případné vyhošťování je razantní krok a já rozhodně nečekám, že pokud k němu spojenci přistoupí, že se odehraje ze dne na den. Ostatně i my jsme se připravovali velmi intenzivně několik dnů.

Lidovky.cz: S ohledem na to, co o kauze víte z nejrůznějších jednání, šlo dle vás o akt státního terorismu?

Čistě právnicky a zejména z pohledu mezinárodního práva to je diskutabilní termín. Nicméně se jedná o bezprecedentní zásah do české suverenity. Výbuch, miliardová škoda a dva mrtví! To si Česko nenechalo a nenechá líbit.

Lidovky.cz: Jaký postoj k tomu má prezident Miloš Zeman? Během včerejšího aktu vašeho jmenování do ministerské funkce se ke kauze veřejně nijak nevyjádřil. Řekl vám, proč tak hodlá učinit až v neděli, jak avizoval?

Pan prezident podporuje kroky vlády. Respektuji jeho rozhodnutí ohledně termínu, kdy se k celé záležitosti vyjádří.

Lidovky.cz: Vidíte naději, že se osoby zapojené do explozí ve Vrběticích povede dohnat k odpovědnosti a k úhradě miliardové škody?

Platí, že pokud se kterýkoli stát dopustí mezinárodně protiprávního jednání a způsobí tím jinému státu škodu, může se poškozený stát domáhat její reparace. Ta může mít povahu buď navrácení záležitosti do původního stavu, finanční kompenzace, či satisfakce formou například uznání či omluvy. O možnostech jednáme. Ministerstvo rovněž konzultuje svůj postup se svými spojenci z Nizozemska a Spojeného království, a to v souvislosti s tím, jak tyto státy postupovaly v případě sestřelení letu MH17 nad Ukrajinou nebo otravy někdejšího ruského agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury.

Lidovky.cz: Proč ministr průmyslu Karel Havlíček chtěl ještě v minulém týdnu přizvat společnost Rosatom do předkola tendru na stavbu jaderného bloku v Dukovanech, když někteří členové vlády už od počátku dubna věděli o ruské akci ve Vrběticích? Je to definitivní tečka účasti ruské společnosti na dostavbě Dukovan?Výsledek je jednoznačný, Rosatom Dukovany stavět nebude.

Lidovky.cz: Bylo od vicepremiéra Hamáčka, jemuž jste do včerejška dělal politického náměstka na ministerstvu vnitra, rozumné, aby říkal, že příprava jeho cesty do Moskvy byl krycí manévr, když zjevně nebyl na této verzi domluven s premiérem Andrejem Babišem, který naopak říkal, že o žádném krycím manévru nic neví?

O tom nemám detailní informace, ale dle mého šlo jen o nedorozumění, které vyjasnilo vyjádření našich zpravodajských služeb.

Lidovky.cz: Proč však Česko nezareagovalo na šokující informace o působení ruských agentů na našem území dříve, když měli někteří ministři patřičné informace prokazatelně už 7. dubna?

Česko reagovalo okamžitě, celý rozsah zjištění o Vrběticích byl znám až minulý pátek. Naopak únik informací do médií mohl celou operaci fatálně ohrozit.

Lidovky.cz: Coby nový ministr máte před sebou v úřadu už jen šest měsíců do řádného termínu sněmovních voleb. Co chcete stihnout? Už jste avizoval, že za prioritu považujete například tzv. covidpasy, v současnosti je v epicentru dění vše okolo česko-ruských vztahů, ale bude se také měnit obsazení několika desítek míst velvyslanců včetně toho při OSN. Stačili jste si k tomu už něco říci s prezidentem Zemanem?

Půl roku není krátká doba. Mým hlavním úkolem je teď situace kolem Ruska, otázky česko-ruských vztahů, ale i příprava na naše předsednictví v Radě EU. Chci řešit i pravidla pro cestování v době – jak pevně doufám – končící pandemie. Půjde-li to, zorganizuji podnikatelské mise do zajímavých oblastí pro vývoz, abychom podpořili naši ekonomiku. Otázku velvyslanců pochopitelně budu řešit jako každý ministr zahraničí a budu je konzultovat i s prezidentem.

Lidovky.cz: V minulosti jste pracoval pro čínskou společnost CEFC Europe coby externí analytik. Firma byla předmětem poměrně rozsáhlé kritiky. Můžete garantovat, že toto angažmá neovlivní vaše kroky ve vztahu k Číně?

Je fakt, že jsem externě spolupracoval s evropskou pobočkou CEFC. Poskytoval jsem konzultace. Nebyl jsem tam v žádné manažerské pozici ani jsem nebyl zaměstnanec. Mám nejvyšší bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné a prověrku NATO „top secret“. Mimochodem, před několika málo měsíci mi byla prověrka obnovena na dalších pět let a součástí téměř ročního prověřování bylo i šetření tajných služeb. Bezpečnostní komunita mě tedy považuje za důvěryhodného.