Překvapivý verdikt v kauze Stoka: soud rozhodl o propuštění Švachuly, ten zatím ale zůstává ve vazbě

BRNO Krajský soud v Brně ve středu nečekaně rozhodl o propuštění z vazby obžalovaného Jiřího Švachuly (dříve ANO) souzeného v případu rozsáhlé korupce na radnici městské části Brno-střed. Obžalovaný bývalý politik ale prozatím ve vazbě zůstává, státní zástupce totiž proti rozhodnutí na místě podal stížnost a usnesení soudu o propuštění z vazby není pravomocné. Žalobce Radek Mezlík informaci potvrdil.

.Na usnesení soudu upozornil server iHNED.cz. Švachula je poslední, kdo zůstává v takzvané kauze Stoka ve vazbě, Městský soud v Brně a následně krajský soud opakovaně nevyhověly žádosti o jeho propuštění z obav, že by mohl uprchnout do zahraničí.

Předsedkyně soudního senátu Jaroslava Bartošová rozhodla o propuštění z vazby podle Mezlíka náhradou za alternativní prostředky. Švachula by měl být pod dohledem probačního úředníka, měl by elektronický náramek a musel by odevzdat pas. „S propuštěním z vazby obžalovaného nesouhlasím, na místě jsem podal stížnost. Řešit ji bude vrchní soud,“ uvedl Mezlík.

Konání vazebního zasedání bylo neočekávané. V případu se ve středu konalo běžné hlavní líčení, končilo zhruba ve 14:30 a předsedkyně soudního senátu líčení odročila na 2. listopadu. Vazební zasedání se konalo po odchodu veřejnosti z jednací síně a soudkyně jej nijak předem neoznamovala.

Soud líčení v případu zahájil po roce a půl od policejní razie na radnici Brno-střed. Bývalý místostarosta městské části Švachula byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, která ovlivnila desítky zakázek na radnici městské části Brno-střed.