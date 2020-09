Soud v Brně zahájil hlavní líčení v kauze Stoka, Švachulovi hrozí 15 let vězení

BRNO Krajský soud v Brně v pondělí zahájil hlavní líčení v kauze Stoka, jde o případ údajné korupce na radnici Brno-střed. V kauze je podaná obžaloba na 11 lidí a dvě firmy včetně někdejšího politika za hnutí ANO Jiřího Švachuly. Přítomni jsou všichni obžalovaní, omluvil se jen obžalovaný Saman El-Talabani. Začátek líčení poznamenaly problémy se záznamovým zařízením, čekalo na jeho zprovoznění. Soud kolem 10:30 zahájí dokazování.

O kauzu je ze strany veřejnosti značný zájem, míst pro veřejnost je v jedné z největších místností soudu kvůli opatření proti šíření koronaviru jen 19, všechna jsou obsazena. Švachulu, který byl údajně hlavou skupiny, přivedla eskorta v poutech po 8:00, hlavní líčení ale soudkyně Jaroslava Bartošová oficiálně zahájila až po 8:30. Čas zabrala prezentace přítomných obžalovaných a obhájců, krátce nefungovalo také záznamové zařízení. Žalobce Radek Mezlík obžalobu začal číst kolem 8:50, četl ji zhruba hodinu.



„Nejméně v době od listopadu 2014 Jiří Švachula založil organizovanou zločineckou skupinu, přičemž byl od začátku jejím vedoucím článkem. Skupina působila nejméně do 7. března 2019 v Brně,“ uvedl Mezlík. V obžalobě popsal, jak celý systém fungoval, kdy veřejné zakázky získávaly jen vybrané spřátelené firmy a cena se uměle zvyšovala. Úplatky činily obvykle deset procent ceny zakázky. Firem zúčastněných na systému bylo devět a vždy vyhrála předem vybraná, ostatní dělaly takzvaně křoví.

S nárokem na náhradu škody se připojila jak městská část, tak i tři městské společnosti. „Městská část Brno-střed uplatňuje škodu ve výši 49 milionů, škoda byla způsobena úplatky, o které byly navyšovány ceny, které následně platila městská část za realizaci investičních akcí a drobných oprav. A k těmto částkám jsme připočítali DPH, protože jsme byli rovněž poškozeni i na odvodech DPH. Jsme přesvědčeni, že cena zakázek byla navyšována, čili pokud by firmy neposkytovaly tyto úplatky, mohly dát městské části nižší ceny,“ řekl novinářům tajemník městské části Petr Štika. Podle něj jde o 27 zakázek, od oprav fasád domů v centru Brna po rekonstrukci plynové kotelny. Teplárny Brno požadují 13,5 milionu korun, Technické sítě Brno 3,8 milionu a SAKO Brno milion.

Přítomni jsou všichni obžalovaní, výjimkou je obžalovaný Saman El-Talabani. Jeho obhájce řekl, že pobývá na Slovensku a kvůli opatřením proti šíření koronaviru by byl složitý jeho příjezd. Soud má ale jeho souhlas pro konání líčení bez jeho přítomnosti. Obhájce uvedl, že soud požádá o výslech pro svého klienta na dálku přes videokonferenci.

Soud líčení zahájil po roce a půl od policejní razie na radnici Brno-střed. Bývalý místostarosta městské části Švachula byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, která ovlivnila desítky zakázek na radnici městské části Brno-střed. Mezi 11 obžalovanými je ještě bývalý vedoucí investičního odboru v Brně-Ivanovicích Petr Liškutin (dříve ANO). Výše úplatků podle státního zastupitelství dosáhla až 47 milionů korun.

Státní zástupce v obžalobě navrhuje Švachulovi trest patnáct let vězení a k tomu i peněžitý trest pět milionů korun. V tomto týdnu jsou termíny hlavního líčení vypsány ještě na úterý a středu, další jsou vypsány do konce roku, je jich asi 20. Neočekává se ale, že kauza do konce roku skončí.