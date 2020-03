Šéf NCOZ: Bylo období, kdy jste v části Brno-střed nezískal zakázku bez úplatku. Kvůli koronoviru jsme omezili výslechy

PRAHA Mezi lety 2008 a 2010 nastal v organizovaném zločinu v Česku zlom. Podsvětí ustoupilo od násilí. Tedy ne, že by zcela vymizelo, ale jádro kriminálních aktivit se přesunulo do ekonomické trestné činnosti. Podle ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jiřího Mazánka roste počet případů, které souvisejí se státním rozpočtem a veřejnými penězi.

Jak řekl v exkluzivním rozhovoru webu Lidovky.cz, přemýšlí mimo jiné o odměně pro elitní vyšetřovatelku, která nedávno zatýkala náměstka na ministerstvu práce a sociálních věcí a v minulosti vyšetřovala i exhejtmana Davida Ratha.



Lidovky.cz: Jak ovlivnil NCOZ koronavirus?

Tak jako celou Českou republiku. Fungujeme v nouzovém režimu a nyní se prioritně snažíme ochránit jak naše policisty, tak i občanské zaměstnance.

Lidovky.cz: Co za opatření jste přijali, aby se vaši lidé nenakazili?

Dodržujeme striktně všechna nařízení krizového štábu. Celý útvar je rozdělen na skupiny A a B, které se vzájemně nepotkávají a na citlivých bodech útvaru je ještě přísnější režim. Zavedli jsme nová pravidla styku osob a porad.

Lidovky.cz: Jak to komplikuje vyšetřování?

Museli jsme na minimum utlumit především styk se stranami v trestním řízení, ale zároveň zabezpečit výkon a minimalizovat ohrožení klíčových částí útvaru. Musí zajistit naši činnost tam, kde se z důvodů důležitého zájmu služby nevyhneme naší činnosti. Připravujeme se na případné posilování ostatních složek policie, ale zároveň vytváříme scénář naší další činnosti – jakým způsobem se vrátíme k výslechové činnosti, realizacím atd.

Lidovky.cz: Znamená to, že jste museli odložit nějaké výslechy a realizace?

Výslechová činnost byla skutečně prozatím omezena, v současné době analyzujeme situaci.

Lidovky.cz: Můžete uvést, kterých případů se to dotklo?

Tyto informace zatím poskytovat nebudeme.

Lidovky.cz: Budete, podobně jako předsedové krajských soudů, navrhovat a žádat o prodloužení nějakých procesních lhůt ve vztahu k prověřování a vyšetřování?

To je zatím předčasná otázka, nicméně se jí intenzívně zabýváme.

Elitní vyšetřovatelka, co zatýkala Ratha i náměstka na MPSV

Lidovky.cz: Poslední velká kauza NCOZ souvisela s odhalením možného pletichaření a korupce na ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). V případu podle informací serveru Lidovky.cz sehrál důležitou roli bývalý detektiv protikorupční policie Jiří Károlyi, který se na vás obrátil. To se ve statistice útvaru počítá jako případ, který jste si sami vyhledali?

O kauze nemůžu konkrétně mluvit, protože je zde výhrada k informování ze strany Vrchního státního zastupitelství v Praze. Nemohu proto potvrdit ani vyvrátit roli pana Károlyiho. Jako odhalená věc se obecně počítá to, co odhalíme skrytě, naší vlastní prací v kriminálním prostředí nebo vyhodnocením informací, které v rámci naší činnosti shromažďujeme. Pokud naši operativci působí v prostředí a od nějaké osoby se dozví o páchání trestné činnosti a nepadne trestní oznámení, je to pro nás vyhledaná věc.

Lidovky.cz: Je pravda, že v tomto případu padla nabídka tří milionů korun, pokud společnost DXC odstoupí od tendru na výplatu sociálních dávek?

Nemohu o tom v této fázi vyšetřování hovořit. Počkejme si na podání obžaloby. Tento případ však z hlediska operativní práce charakterizují trochu jiné věci.

Lidovky.cz: Co máte na mysli?

O případu se vypráví množství matoucích věcí. A to jak v mediálním světě, tak v polosvětě. Řada lidí píše rádoby zasvěcené texty, ale já mohu garantovat, že nevědí, co říkají. Kauza stojí na solidních důkazech a operativně pátracích činnostech policie. Už jsme mnohokrát slyšeli, že politikaříme a děláme kauzy na politickou objednávku. To ale odmítám, není to tak. Jde o jednoznačně trestněprávní případ a věnujeme se konkrétnímu skutku. Jsem přesvědčen, že je to tak v tuto chvíli prokázané.

Lidovky.cz: Navrhnete hlavní vyšetřovatelce kauzy MPSV Janě Šebkové další ocenění Policista roku, které už jednou získala za odhalení korupčního případu Davida Ratha?

Mám tu čest pracovat na útvaru s řadou výborných i výjimečných policistů. Musím ale říci, že paní plukovnice Šebková je mimo všechny kategorie. Na Policistu roku ji znovu nenavrhnu, ale máte pravdu, že budeme muset vymyslet nějaký způsob ocenění, které její výjimečnost zhodnotí.

Lidovky.cz: Čím je jako vyšetřovatelka výjimečná?

Je to kombinace mnoha jejích vlastností – pracovitosti, nasazení, vytrvalosti a chytrosti. Je to dané také lpěním na základních principech policejní práce a obecně principu fungování spravedlnosti. To je kombinace, kterou hned tak u někoho nevidíte.

Lidovky.cz: Vím, že na řadě kauz spolupracujete s BIS. V minulosti to přitom nebývalo zvykem. Co se změnilo, že nyní tak intenzivně využíváte informací a pomoci od civilní kontrarozvědky při vyšetřování?

Je to díky panu řediteli BIS Michalu Koudelkovi. Podle mě je to profesionál na svém místě, příklad moderního západního zpravodajce britského střihu. Ví, že úzká spolupráce v oblastech, v nichž se prolíná činnost kontrarozvědky a policie, je nezbytná, protože bezpečnost státu je jen jedna.

Lidovky.cz: Jak by se vám změnila práce, kdybyste mohli ve vyšetřování využít poznatků tajné služby, což nyní v trestním řízení nejde?

Byl bych v tomto ohledu velmi opatrný. Existují ale případy mezinárodního terorismu a organizovaného zločinu, kde by nám tato změna zvýšila možnost takového pachatele postavit před soud. Osobně bych to ale vázal na velmi přísné zákonné podmínky. Musíme vyvažovat mezi požadavkem na bezpečnost země a základními principy právního státu. Museli bychom se bavit i tom, jestli by tyto úkony neměly provázet přísnější zákonné podmínky pro jejich povolování. To je na odbornou diskusi.



Kriminalita se přesunula do státního rozpočtu

Lidovky.cz: V minulosti čelila NCOZ kritice kvůli relativně slabším výsledkům. Kolik kauz necelá tisícovka detektivů Centrály loni zpracovávala?

V roce 2018 jsme zpracovávali 408 případů, ale není nás na NCOZ ani tisíc. Loni to bylo už jen 320 případů. Pokles je dán několika okolnostmi. Skončili jsme množství starých případů, dále jsme také začali důsledněji dodržovat věcnou příslušnost útvaru. V minulosti se brala na Útvar řada kauz, které sem nepatřily. Jsem si ale vědom, že věcnou příslušnost nikdy nejde dodržet stoprocentně.

Jiří Mazánek, ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Lidovky.cz: Proč?

Někdy nám sice případ není věcně příslušný na začátku, ale my víme, že se postupně k příslušnosti dostaneme, a to buď co do organizovanosti, nebo do výše škod.

Útvar nemá neomezený počet lidí. Vezměte si, že zpracováváme 320 kauz na 917 tabulkových míst. Od roku 2008 neustále stoupá závažnost kauz. Proto potřebujeme mít možnost vytvářet týmy vyšetřovatelů. To musí být základní úkol útvaru pro boj s organizovaným zločinem. Pokud bude na každý spis jeden policista, nikdy toho nedocílíme u druhů a forem trestné činnosti, proti nimž stojíme. V únoru se síla útvaru a jeho týmů ukázala v desítce realizací.

Spojovala je týmová spolupráce, ale také to, že jsme si je sami vyhledali a k tomu i velké nasazení operativní techniky. A tyto kauzy jdou napříč celou naší působností a napříč články útvaru, a jsou jednoznačně celospolečensky mimořádně závažné. Realizovali jsme veřejné zakázky, korupci, daňovou trestnou činnost, investiční podvod, obchod se zbraněmi, obchod s lidmi i organizovanou vraždu ve zločineckém prostředí. Je to výsledek práce policistů útvaru. Chtěl bych jim za to poděkovat.

Lidovky.cz: Kolik lidí pracovalo na kauze MPSV?

Bylo to dle potřeb kauzy. Před realizací věci šlo o čtyři až osm policistů.

Lidovky.cz: Jak jste změnil strukturu, aby se právě dařilo vytvářet týmy?

Řada organizačních článků NCOZ, která vykazovala nízké výsledky, se zvedá. Podílí se na nových věcech. Vidíme klesající křivku oznámených případů a rostoucí křivku vyhledaných případů. Z loňských 320 věcí jich bylo 170 z nápadu a 147 vlastním vyhledáním. Ale zcela zásadní v tomto směru je práce vedoucích oddělení a odborů, právě z jejich strany došlo k pozměnění jejich konkrétní činnosti ve vztahu k vyhodnocování věcí, nastavení činnosti zpátky k vyhledávání a organizaci práce na konkrétních kauzách.

Lidovky.cz: Jaké případy zločinu, jejichž potírání máte na starosti, jsou nejčastější?

Loni jsme měli nejvíce kauz v oblasti závažné hospodářské trestné činnosti a korupce. Bylo jich 134. Následovalo 90 kauz daňových, jednapadesát spojených s klasickým organizovaným zločinem, 30 z oblasti terorismu a extremismu a patnáct případů kyberkriminality.

Lidovky.cz: Proč roste hospodářská kriminalita?

Založili jsme si skupinu na strategickou analýzu organizovaného zločinu. Její výsledky ukazují, že okolo let 2008 až 2010 se začala rapidně měnit struktura nejvážnějších zločinů. Kriminalita se přesunula do ekonomické oblasti a to především do státního rozpočtu a veřejných peněz. Na výdajové stránce to jsou veřejné zakázky, dotace a nakládání s majetkem státu. Na příjmech jde především o daňovou kriminalitu. Na tomto poli působí organizované zločinecké skupiny, které se snaží z toho získat podíl. Dále zůstává počet případů nelegální migrace a obchodu s lidmi, obchod se zbraněmi, extremismus, terorismus. Mění se nám ale působení zahraničních diaspor organizovaného zločinu.

Lidovky.cz: Jak?

Tyto skupiny ustupují od násilné trestné činnosti, ačkoliv nám z radaru úplně nemizí. Stále některé formy násilného vydírání zůstávají. Ale snižuje se jejich počet. Věnují se stále více praní špinavých peněz a další ekonomické trestné činnosti. Typickým příkladem může být kauza Visapoint a zneužívání vízového styku České republiky. Na této trestné činnosti se podílely skupiny z Vietnamu a z postsovětského prostoru.

Lidovky.cz: Kolik jste zajistili špinavých peněz z trestné činnosti?

Loni to bylo 2,1 miliardy korun. Trochu to meziročně kleslo. Skončily totiž některé méně složité případy úniků DPH. Ale letos se za první dva měsíce roku blížíme dvěma miliardám korun, které jsme zadrželi loni. Je to také o konkrétních kauzách. V některé můžete zajistit i dvě miliardy, což se odrazí i v celkovém výsledku jen za daný rok, ačkoliv se na případu pracovalo několik let.

Policie změní přístup ke kyberkriminalitě

Lidovky.cz: Kolik trestních řízení jste loni rozjeli?

Šlo o zahájení trestního stíhání 68 případů, v nichž bylo obviněno 290 fyzických a 30 právnických osob. Loni jsme pak podali 91 návrhů na podání obžaloby.

Lidovky.cz: Jaké trendy vnímáte v oblasti závažné hospodářské trestné činnosti?

Zvedají se nám po delší době investiční podvody. Častěji řešíme případy takzvaného Ponziho schéma. Jeden z nich – případ J.O. Invest - jsme zahájili letos v únoru, kdy jsme zajistili výnosy z trestné činnosti přesahující miliardu korun.Na tomto případu jsme pracovali na základě vlastních operativních poznatků. V minulosti to ovšem zpravidla fungovalo tak, že se na nás obrátili poškození s tím, že přišli o peníze.

Teprve pak policie začala vyšetřovat. Tentokrát se nám podařilo ve spolupráci s partnery, typicky v podobných případech spolupracujeme s Finančním analytickým úřadem, detekovat, že zde běží skrytá trestná činnost, shromažďují se velmi významné finanční prostředky, ale neinvestují se dál, jak je slibováno, nýbrž jsou používané na soukromou spotřebu. Aniž by nám to někdo oznámil a aniž by to pachatelé věděli, se nám podařilo trestnou činnost vyhledat, zdokumentovat, zadržet pachatele a zároveň zajistit výnosy z této trestné činnosti, aniž by byly spotřebovány či odčerpány tak, že na ně orgány činné v trestním řízení nedosáhnou. Za poslední dva roky vidíme, že je velkých investičních podvodů více, než bylo v letech minulých.

Lidovky.cz: Jak se mění kybernetická kriminalita, kterou se rovněž zabýváte?

V nejbližších měsících chceme změnit ve spolupráci s Úřadem služby kriminální policie a vyšetřování (ÚSKPV) přístup celé policie ke kyberkriminalitě. Útoky proti kritické infrastruktuře státu, jako byl útok na Fakultní nemocnici v Brně, zůstanou v gesci NCOZ. Ovšem gesce za trestnou činnost páchanou na internetu se vrátí na ÚSKPV, je to i výstup ze skupiny reforma.

Jde o trestnou činnost na internetu, do níž zjednodušeně patří např. nejrůznější podvodné e-shopy nebo dětská pornografie. Vzhledem k nárůstu této trestné činnosti a jejímu přesunu do prostředí internetu jsme došli k názoru, že už není na místě zaměňovat formu kriminality za její druh. Je to i otázka vzdělávání. Nám zůstanou velké hackerské útoky, národní kontaktní bod pro kyberkriminalitu, darknet a trasování virtuálních měn. Změnu plánujeme spustit k 1. září.

Lidovky.cz: Budu upřímný. K čemu slouží vyšetřování hackerských útoků, když se v drtivé většině z nich nepodaří najít pachatele?

I v této oblasti se musíme naučit být rychlejší. Nebudeme čekat na to, až vyhoří síť. Obdobně jako v případě investičních podvodů budeme muset být schopní pracovat s určitým předstihem před pachateli. Už dnes úzce spolupracujeme s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost a se zpravodajskými službami. Internet je tak rychlý, že zde často selhávají dosavadní kriminalistické metody.



Na některé organizátory nelegální migrace nedosáhneme

Lidovky.cz: Jak je na tom Česko v oblasti nelegální migrace?

Jsme stále tranzitní zemí. Loni jsme ale objevili jeden zásadní problém, kterému nečelí například kolegové v Německu nebo Rakousku. Víme, že skupiny převaděčů jsou organizované v rámci celé Evropy. V Česku je ale velmi složité postihnout tuto trestnou činnost komplexně. Za trestný čin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice a za trestný čin napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky hrozí relativně nízké tresty. A dále nám chybí něco, čemu říkáme schengenský prvek.

Lidovky.cz: Co to je?

V případech, kdy se převozy nelegálních migrantů neodehrávají přes území České republiky, nemůžeme postihnout mezinárodní převaděčské skupiny. Jinými slovy převozy z České republiky řídí organizátor, kterého známe, ale konkrétní migranti nejdou přes Česko. K nelegální migraci využívají spodní cestu přes Maďarsko, Rakousko a Německo, případně další způsob přes Maďarsko, Slovensko a Polsko. V tu chvíli máme jen omezenou možnost organizátory postihnout.

Lidovky.cz: Proč?

Protože v ustanovení trestního zákoníku o nelegální migraci se píše, že musí nelegální migranti překročit hranice České republiky. Když k nám ti lidé nepřijdou, nemůžeme stíhat ani organizátora. V Německu to přitom stíhat jde, protože trestnost pro organizátory platí na území celého schengenského prostoru. Když dnes zjistíme organizátora u nás, musíme případ předat kolegům do zahraničí.

Místo úniků vnímáme nervozitu podsvětí

Lidovky.cz: Co s tím chcete dělat?

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny měl loni výjezdní zasedání na NCOZ. Otázky poslanců byly často na tělo, avšak byla tam znatelná profesionalita. Měli jsme možnost s nimi probrat řadu otázek. Jedno z témat, na které jsme upozornili, byla i mezera v trestním zákoníku. Připravili jsme k tomu i podklady, které jsme přes policejního prezidenta a ministra vnitra zaslali do sněmovny. Je to jedna z věcí, která by rozhodně neměla zapadnout.

Lidovky.cz: Jak se mění práce analytiků na NCOZ?

Když v rámci jedné realizace zajistíte teradata informací, tak je vyšetřovatel, pokud by na vyhodnocování zůstal sám, na několik let vyřazen. Bude nucen otevírat soubor po souboru, aby našel důkazy. Tuto fázi jsme v NCOZ překonali. Máme na to vyčleněné oddělení, které je vybavené a schopné s daty dál pracovat. Pro vyšetřovatele připraví analýzu. Když tedy na místě zajistíme otisk disku a nepotřebujeme pomoc soudního znalce nebo Kriminalistického ústavu, začnou naši analytici prohledávat a analyzovat získaná data. V loňském roce jsme na tuto činnost zpracovali i vlastní metodiku.

Lidovky.cz: Jak vám to pomáhá?

Především to podstatně zkracuje dobu trestního řízení. Pomáhá nám to důkazy vůbec najít, zajistit a využít v trestním řízení. Jde o nejrůznější citlivé listiny, plány a podobně. Z hlediska případové analýzy jde o podporu operativní práce i vyšetřování. Opět jde především o odhalení nových důkazů a zrychlení práce na rozsáhlých případech. Strategická analýza nám pomáhá v tom, že jsme schopni reagovat na vývoj organizovaného zločinu, jeho formy a metody páchání.

Lidovky.cz: Jak se díváte na záměr vybudovat v celé policii jedno pracoviště, kam by se vkládala data o všech trestních spisech? Není to enormní riziko pro úniky?

Služba kriminální policie a vyšetřování potřebuje jednotnou analytiku a jednotné způsoby práce a prostředky v oblasti analytiky. To je dle mých informací zásadní úkol odboru centrální analytiky. Samozřejmě informace získávané v rámci naší činnosti jsou velmi citlivé a je třeba je důsledně chránit. I v rámci našeho útvaru jsme zavedli jasně oddělené úrovně přístupu k různým informacím, které v rámci své činnosti shromažďujeme a využíváme. Oblast ochrany našich informací je jedna z prioritních činností útvaru, a to, že se nám to daří, je doložitelné, třeba právě na výše zmiňovaných realizacích, kde zločinecké prostředí nebylo o našich akcích až do jejich spuštění informováno, i když neustále zaznamenáváme pokusy a snahy zjistit informace o tom, na čem pracujeme. Z jednání, u nichž jsem v policii byl, je zřejmé, že by měly být tyto naše požadavky akceptované.

Lidovky.cz: Sami jste se v minulosti s úniky informací potýkali. Jaká je situace dnes?

V únoru jsme měli několik rozsáhlých realizací. Sledovali jsme i to, co se o nich v podsvětí říká. Na základě toho víme, že nepovolaní lidé nemají informace. Prostředí je nervózní. Vytváří fiktivní příběhy, které se ale nezakládají na pravdě. Opatření, které jsme zavedli a průběžně zavádíme, jsou právě na základě zkušeností z minula.

Brněnská kauza Stoka: Případ neskončil

Lidovky.cz: Policie v únoru navrhla obžalovat jedenáct osob a dvě firmy v rozsáhlém korupčním případu Brno-střed. Případ známý jako Stoka vedl ke zrušení tří buněk ANO v Brně. Policie vyslýchala i předsedu klubu strany Jaroslava Faltýnka a jeho syna. Zaznamenali jste pokus ovlivnit toto vyšetřování?

Nejdříve je potřeba si vymezit pojmy. Nám je jedno, jestli je mezi podezřelými předseda nějakého politického klubu. Nejdeme po jménech. Jdeme po skutcích. V případu Stoka byla řada skutků korupce v obvodu Brno-střed a navazujících státních organizacích. Vůbec nebudu komentovat rozpouštění stranických buněk.

Lidovky.cz: Otázka ale byla, jestli jste zaznamenali pokus vyšetřování ovlivnit?

Prakticky každé takto rozsáhlé vyšetřování provází tzv. úniky informací. Vyhodnocujeme si, co se o případech říká v podsvětí i co se píše v médiích. Pro mě je ale důležité, aby v momentě, kdy jdeme na místo při realizaci a předáváme příkazy k prohlídkám a zadržujeme osoby, aby do té chvíle nic neuniklo. Když se toto stane a není na místě takzvaně uklizeno, jsme spokojeni. Víme totiž, že vyšetřovatelé v týmu rok či rok a půl pracovali skrytě.

V příkazech k prohlídkám jsme už nuceni sdělit většinu podrobností o případu. Víme, že se pak informace objevují i v médiích. Další informace unikají během výslechů. Upozornil bych, že před měsícem se objevily bombastické informace o případu Stoka v médiích. Státní zástupce ovšem správně upozornil, že toto nebyly skryté informace ze spisu. Stále máme informace, o nichž veřejnost neví. Kauza nekončí.

Lidovky.cz: Co vás na případu nejvíce zarazilo?

K případu si vyhradilo právo informovat Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Jednu věc zmíním. Je jednoznačně patrná z podané obžaloby. Evidentně existovalo období, kdy jste v městské části Brno-střed nemohl získat zakázku bez úplatku. To je pro mě naprosto katastrofální. Ta kauza byla ale tak rozsáhlá, že v jednu chvíli na ní pracovalo dvacet policistů z expozitury NCOZ v Brně.

Lidovky.cz: Nezarazilo vás, že loni v listopadu přišel na jednání Protikorupční rady vlády, které se týkalo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), i jeho ředitel Petr Rafaj? Právě u něj jste přitom zasahovali kvůli kauze Stoka.

Respektujme presumpci neviny u pana předsedy Rafaje. Jako člen Protikorupční rady jsem věděl, že se jí zúčastní. Připravil jsem se na to, aby nevznikl jakýkoliv spor o podjatost. Nemohl jsem vyloučit, že budu v rámci kauzy Stoka o podjatosti rozhodovat a že některé aspekty kauzy mohou být na Radě projednávány, i když důvodem přítomnosti pana předsedy byly obecné otázky fungování úřadu.

Lidovky.cz: Pracuje na případu Stoka dost policistů? Ptám se, protože se ke mně dostaly informace o tom, že kauzu šlo rozkrýt do větších detailů a obvinit i další politiky a podnikatele spojené s Brnem.

Byla to jedna z prioritních kauz. Nasadili jsme na ni tolik policistů, kolik bylo potřeba. Rozhodně jsme na ní nešetřili. Každá kauza má ale svůj mozek, který nenahradíte počtem. Kauzu táhnou zpravidla dva tři policisté. Spolupracují i s dalšími složkami policie. Při vyhodnocování dat jsme pro představu zahltili všechny OKTE (Odbor kriminalistické techniky a expertiz - pozn.red.) a Kriminalistický ústav. Už by nepomohlo nasazení více lidí, protože bychom nedokázali důkazy vyhodnotit. Jak jsem ale řekl, kauza Stoka nekončí.

Lidovky.cz: Znamená to, že budou obvinění nějací další lidé?

Rozpracováváme případ dál.