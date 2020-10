Starostům by mělo přibýt minimálně šest senátorů, ODS počítá s trojitou obhajobou

PRAHA Starostům by podle analýzy mělo za týden přibýt přinejmenším šest senátorů z deseti možných. ODS by měla minimálně tři senátorská křesla obhájit a ČSSD by mohla počítat alespoň s jedním, podobně jako KDU-ČSL a hnutí Senátor 21. Jednoho senátora by měli z letošních voleb získat i Piráti. Mandát nejspíš obhájí Ivo Valenta (za Soukromníky). Zástupci ANO v žádném z devíti obvodů nepostoupili do finále s náskokem, který by je jednoznačně favorizoval.

Senátorský mandát by i s ohledem na sázkové kurzy měli obhájit kandidáti Starostů Jan Sobotka na Trutnovsku, Jiří Vosecký na Českolipsku a David Smoljak v Praze 9. Přidat by se k nim měli Miroslav Plevný na Chebsku, Pavel Kárník na Kolínsku a Marek Ošťádal na Olomoucku.

ODS se může spoléhat na znovuzvolení Lumíra Aschenbrennera na Plzeňsku. Doplnit ho měli minimálně Tomáš Fiala na Strakonicku a Miroslava Němcová s podporou STAN a TOP 09 v Praze 1, které zvolení v prvním kole uniklo jen těsně. Z lidoveckých adeptů má nejlepší vyhlídky přerovská senátorka Jitka Seitlová, případně Josef Klement na Žďársku. Opětovné zvolení by nemělo uniknout ani Tomáši Goláňovi (za Senátor 21) na Zlínsku. Ze dvou pirátských kandidátů má blíže ke zvolení Adéla Šípová na Kladensku. V Zemanově okrsku postupují do druhého kola senátních voleb Žantovský a Láska. Šéf Motola Ludvík pohořel ČSSD může nejvíce sázet na to, že jejím senátorem zůstane místopředseda horní komory Milan Štěch. Doplnit by ho mohl znojemský starosta Jan Grois (ČSSD), který kandiduje za hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu (dříve Sdružení nestraníků). Ke znovuzvolení má blízko i Miroslav Antl na Rychnovsku, který ovšem kandidoval už ne za ČSSD, ale za své hnutí Za občany. Duel Michaela Žantovského (za TOP 09, ODS a STAN) s Václavem Láskou (Senátor 21) v Praze 5 nemá s ohledem na výsledek prvního kola jasného favorita, stejně jako souboje kandidátů STAN a ODS na Lounsku a Příbramsku. Obtížně odhadnutelný je výsledek brněnského finále mezi Annou Šabatovou (za Zelené) a Romanem Krausem (ODS), podobně jako u závěrečných klání na Olomoucku, Vyškovsku, Frýdeckomístecku, Karvinsku a Ostravsku.