Začaly maturity. Podle učitelů lehké, studenty ale trápily logaritmy

Zkoušku z matematiky ve čtvrtek skládal například dvacetiletý Antonín, který studuje průmyslovou střední školu v Brně. „Zkouška mi přišla v pohodě, připravoval jsem se počítáním testů z předchozích let. Ten letošní nebyl úplně nejlehčí, ale určitě mi sedl víc než ty z posledních let,“ řekl iDNES.cz.

Antonínovi se ale všechny příklady asi nepovedly. „Nejvíc zabrat mi dal hned první příklad, nechal jsem ho být a vracel se k němu až nakonec a myslím, že to mám blbě,“ míní. V příkladu šlo o určení čísla n daném dvěma intervaly.

Na začátku se nedařilo ani dalším maturantům. „Určitě nejtěžší byly úlohy sedm a osm. Tam byl logaritmus, to mi nejde,“ stěžuje si studentka Anna z Prahy.

Souhlasí s ní i její spolužák Tomáš. „Ty úlohy jsem podle mě vůbec nedal, snad naženu body jinde,“ doufá.

Své studenty chválí středoškolská učitelka Zdeňka Heroldová. „Mám super radost, všichni to dali!!! Jeden dokonce 46 bodů! Mám to spočítaný. Ale třeba hned ta první úloha jim moc nešla, vraceli se k ní až na konci,“ napsala ve facebookové skupině pro pedagogy.

S tím souhlasí i učitelka matematiky Michaela Jerhotová z pražského Malostranského gymnázia. „Moji studenti říkali, že jim přišly těžké úlohy na začátku a na konci byly nejlehčí,“ říká.

Maturita pro základku

Podrobněji se na maturitní didaktický test z matematiky podíval učitel matematiky z brněnského gymnázia Adam Šťastný, přirovnal ho k přijímačkám. „Nejdříve jsem myslel, že koukám na test pro devátou třídu. Je to opravdu o hodně jednodušší než maturity z předchozích let. Nevím, jestli je to správně,“ myslí si pedagog.

„Typově jsou úlohy stejné jako v minulých testech, ale po studentech se chce mnohem méně. Ani tam není žádné pořádné 3D těleso, jen jeden kužel, jinak samé obsahy obdélníku pro základní školu,“ shrnul Šťastný.

Angličtina byla „dávačka“

Ve čtvrtek odpoledne skládali maturanti společnou zkoušku také z angličtiny. „Bylo to hodně jednoduché, ale chodím na angličtinu do vyšší skupiny, mám úroveň C1 možná C2 a maturita Cermatu je tak na úrovni B1, B2,“ řekla iDNES.cz An z pražského gymnázia.

Poslechová část podle ní byla zřetelná. „Některé části byly podané i dost nerealisticky, vlastně to chvílemi přestávalo dávat smysl, ale vyřešit šlo všechno úplně v pohodě. Články, co jsme museli číst, byly převzaté třeba z BBC nebo i z Wikipedie,“ pokračovala maturantka.

Sdílí s ní názor spolužačka Radana. „Čekala jsem test těžší. Připravovala jsem se pomocí zadání z minulých maturit a jsem taky v nejlepší skupině, tak možná to bude i tím, ale Cermat používá opravdu hodně jednoduchou angličtinu a všechno je jasné. Řekla bych, že to byla dávačka,“ smála se studentka.

Test s přehledem zvládla i Markéta, která je naopak v jedné z horších skupin. „Jsem až v páté skupině, takže nejsem zas takový angličtinář, ale souhlasím s holkama. V hodinách se připravujeme na náročnější testy, tenhle byl hodně jednoduchý. Třeba i zadání bylo v češtině, což mi přišlo vlastně obtížnější – přepínat pořád mezi jazyky, než kdyby to bylo celé anglicky, ale třeba to někomu pomáhá,“ přemítala.

Maturantky dodaly, že všem v ročníku stačilo na vypracování úloh méně času a nakonec odcházeli všichni ze školy dříve.

Studenti si zkoušku z matematiky často volili proto, že ji tvoří pouze didaktický test, budou tak mít méně ústních zkoušek, než kdyby si vybrali cizí jazyk. Ke státním maturitám jde letos poprvé 75 609 studentů, což je o 5,4 procenta více než loni.

Maturitu z matematiky si zvolilo asi 18 procent z nich. Většina takzvaných prvomaturantů, asi 80 procent, skládala ve čtvrtek odpoledne zkoušku z angličtiny.