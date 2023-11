Česko čeká masivní protest. Přinášíme otázky a odpovědi k pondělnímu dni hněvu

Dvě hodiny bude v pondělí stát výroba v jedné z klíčových firem pro Česko, v automobilce Škoda Auto. Vozy z linek nebudou sjíždět mezi 13.00 a 15.00. „Nejde o protest proti zaměstnavateli, ale proti vládě Petra Fialy (ODS), která místo chytrého řešení na straně výdajů přebujelého byrokratického státu hledá nové příjmy na straně odírání zaměstnanců a jejich rodin,“ stojí v podnikovém listu Škodovácký odborář. V pondělí v poledne začne v Mladé Boleslavi happening, dorazit má na osm tisíc zaměstnanců.

Stávkovat se podle odborových předáků také bude v řadě firem a úřadů po celé republice; k celodenní stávce se přihlásilo 70 procent mateřských, základních a středních škol. Mluví se až o milionu stávkujících, tisíce lidí půjdou Prahou.

Lidovky.cz přinášejí otázky a odpovědi týkající se pondělního dne hněvu.

Proč se stávkuje?

Základním zdrojem nespokojenosti jsou kroky Fialova kabinetu. Odboráři protestují proti podobě úsporného balíčku, který zasáhne peněženky zaměstnanců, OSVČ i firmy. Nelíbí se jim ani důchodové škrty, které se týkají zvyšování věku odchodu do penze či růstu důchodů v příštích letech.

Problémem jsou pro odboráře také drahé energie a obecně divoce roztočená inflace; nespokojenost jeví i s tím, že vláda podle nich nečiní kroky k tomu, aby ji zkrotila. Při protestu ve školství nejde o růst platů, ale hraje se hlavně o to, aby bylo jak zaplatit školníky, kuchařky či uklízečky. Nebo aby se nemuselo rušit rozdělení tříd na výuku jazyků. Atmosféře nepomáhají ani některé výroky členů kabinetu. Sám premiér mimo jiného označil stávku za nezodpovědnou.

Kdo se do protestů zapojí?

Školské odbory uvádějí, že mimo provoz zůstane v pondělí přibližně 70 procent vzdělávacích zařízení. Pro lepší představu: v Česku je na 4200 základních, téměř 1300 středních a zhruba 5400 mateřských škol, kam pravidelně chodí více než 1,5 milionu dětí. Oproti tomu bude stávka v průmyslových podnicích spíše symbolická. Stovky firem zastaví výrobu na hodinu či dvě. Šéf Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo pro Lidovky.cz už dříve odhadl, že se ke stávce připojí přibližně milion zaměstnanců.

Protestovat nicneděláním se bude například ve firmách Vítkovice Steel, Třinecké železárny, Škoda Auto, Letov letecká výroba, dále v plzeňském Panasonicu, Kovohutích Příbram či jihlavském Boschi. Do stávky se zapojí i zaměstnanci některých úřadů práce, sociální správy, katastrálních či finančních úřadů. Zůstanou ale otevřené. Část jejich pracovníků přeruší práci od 12.00 do 13.00.

Kdo pocítí protesty nejvíce?

Určitě rodiče zejména menších dětí, které nemohou být samy doma. Zavření škol, které se často týká i jídelen, se hrubým odhadem dotkne víc než milionu žáků a studentů. Nebude je mít kdo hlídat, proto to budou rodiče muset řešit dovolenou, neplaceným volnem či home officem – když jim ho jejich profese a chlebodárce povolí. A pokud si někdo z nich myslel, že si může zažádat o ošetřovné, má smůlu: na stávku se tato dávka nevztahuje. Stejně tak nemají rodiče nárok ani na vrácení školkovného – to by přerušení provozu muselo být delší než pět dnů.

Dílčí problémy mohou mít lidé na některých úřadech, kde přikročí k výše zmíněnému hodinovému přerušení práce.

Jak viditelné protesty budou?

Z různých míst země se sjedou do Prahy autobusy s odboráři vybavenými transparenty či megafony. Odborář Ďurčo odhadl, že se v metropoli sejde nejméně sedm tisíc lidí. „Nevím, kolik se připojí z veřejnosti a co školské a zdravotnické odbory,“ dodal.

Co je na programu: účastníci se začnou scházet v poledne u Rudolfina. Odtud vyrazí na Malostranské náměstí, kde má ve 13 hodin začít demonstrace. Viditelní budou i zaměstnanci, kteří se nepřipojí přímo do stávky, ale své sympatie vyjádří symbolicky, například nasazením žlutého náramku či připnutím placky s nápisem Za lepší budoucnost ČR. Řidiči zase mohou obléct reflexní vesty.

Pojedou autobusy a metro?

Šéfodborář Josef Středula původně a bez dalších podrobností avizoval, že se omezí některé spoje, zejména na jihu Čech. Skutečnost je však jiná. Dopravci se buď ke stávce nepřipojují vůbec, nebo jen symbolicky. Ani jinde v krajích by se stávka veřejné dopravy neměla dotknout.

Tedy: bez jakéhokoliv omezení pojede městská hromadná doprava, problémy mohou způsobit snad jen odboráři pochodující Prahou. Svištět mají i spoje mezi městy a obcemi. Proti stávce se překvapivě ostře vymezila Federace strojvůdců ČR. Protest označila za demonstraci čistě politického charakteru a kritizovala načasování – protestovat se dle ní mělo dříve, už před přijetím úsporného balíčku.

Jaké ztráty stávka způsobí?

Podle analytiků bude mít samotná stávka na výkon české ekonomiky jen zanedbatelný dopad. Analytik společnosti Cyrrus Vít Hradil míní, že celostátní hospodářské škody by se měly udržet v řádu stovek milionů korun, což je z pohledu celé ekonomiky marginální. Varovnější je podle analytiků do budoucna skutečnost, že lidé chtějí stávkovat proti snaze narovnat veřejné finance.

Analytik společnosti XTB Štěpán Hájek upozornil, že například Škoda Auto plánuje stávku uprostřed rostoucího odbytu, což by se v případě jeho akcelerace mohlo projevit ve vyšší ceně automobilů. V následujících týdnech může dojít také k tomu, že budou chybět klíčové komponenty pro výrobu konečných výrobků.