PŘEHLEDNĚ: Senát kývl na nová partnerství pro stejnopohlavní páry. Co novela přináší?

Senátoři se při projednávání zákona chtěli vyhnout zdlouhavé diskuzi a případným úpravám už tak kompromisního sněmovního návrhu. „Pravděpodobně nejsou hlasy aby prošel jakýkoliv pozměňovací návrh. Byli bychom tu šest hodin a nakonec se stejně neshodli. Lidé, o kterých se hlasuje si už prošli svým, včetně řečí o tom, že hovězí je hovězí a podobně. Můžu pro ně udělat to, že je této diskuze ušetřím,“ řekl senátor Václav Láska.

Předseda senátorského klubu STAN Jan Sobotka vyslovil také obavu, že v případě, že by byl zákon s pozměňujícími návrhy znovu vrácen sněmovně, mohl by být smeten ze stolu úplně. „Diskuze proběhla, byla bohatá a diskutovat toto na plénu by bylo dlouhé. LGBT komunita si takovouto popularitu nepřeje,“ argumentoval.

I přes odpor senátorů KDU-ČSL se členové horní komory parlamentu rozhodli zákonem nezabývat. Pro vyřazení bodu z programu bylo 47 senátorů ze 77.

Novela teď míří k podpisu prezidentovi Petru Pavlovi, který jí pravděpodobně schválí. Účinná má být od příštího roku, spolu s její platností nebude možné uzavírat registrované partnerství. Institut jako takový ale nezanikne. Partnerství homosexuálním párům přináší více práv než registrované partnerství, avšak ne stejná práva, která mají heterosexuální páry v manželství.

1 Uzavírání partnerství stejnopohlavních párů

Výsledkem kompromisního návrhu přijatého sněmovnou bylo, že homosexuálové nebudou uzavírat manželství, ale partnerství. Gayové a lesby dosud mohli uzavírat registrované partnerství a to jen před matrikářkou. Nově by se měl obřad konat stejným způsobem jako manželství za přítomnosti svědků a třeba starosty či zastupitelů dané obce. Zároveň by si partneři mohli zvolit společné příjmení automaticky. Registrovaní partneři o změnu příjmení museli žádat na matrice.