Diskuze nežádoucí. Jaký vzkaz „komunitě“ poslala většina senátorů?

Máme před sebou natolik dokonalý zákon, že na něm není co měnit? Právě naopak, progresivní senátoři chtěli vyhovět požadavkům aktivistů, ti konzervativnější naopak.

Místo aby se pokusili nalézt kompromisní řešení, které by předložili k posouzení sněmovně, raději přijali normu, kterou svorně všichni haní. Panovaly obavy, že pro senátní návrh by sněmovna nenalezla většinu a zákon by nikdy nevstoupil v platnost. Proto tedy „zákaz diskuze“.

Údajná ohleduplnost, která měla „ušetřit komunitu“ nechutných diskusí, jen ukazuje, jak se neumíme postavit situaci, kdy na jedné straně je hlasitá nátlaková skupina žádající jediné řešení a na druhé široké spektrum postojů, které spojuje jen různá míra nesouhlasu s ultimatem.

Většina senátorů poslala „komunitě“ vzkaz: Buďte rádi, že máte alespoň tohle, my se ke kompromisu nehlásíme, ale o změnu se pro jistotu nepokusíme.