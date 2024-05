Nechceme jen postavit jadernou elektrárnu a odejít, ale řešit s Čechy i další projekty, říká velvyslanec Francie

„Chceme evropskou flotilu, stoprocentně evropskou. A abychom toho dosáhli, potřebujeme všechny hráče v jaderném průmyslu, protože sami to nezvládneme,“ říká mj. v rozhovoru pro Lidovky.cz. „Nejde jen o to postavit elektrárnu a odejít, nabízíme dlouhodobé partnerství.“

Velvyslanec dále hovoří i o myšlence vyslání evropských vojáků na Ukrajinu a nutnosti tzv. strategické nejednoznačnosti. „Nemůžeme odhalit své karty a říkat: jsme připraveni udělat tohle, ale nejsme připraveni udělat tamto. Ne, musíme si zachovat strategickou nejednoznačnost. Všechno je na stole a nejlepší je o tom příliš nemluvit,“ vysvětluje.

Lidovky.cz: Proč by měli Češi chtít, aby jaderné reaktory v Temelíně a Dukovanech budovali právě Francouzi?

Výhodou francouzské nabídky je, že nejde jen o to, prodat jadernou elektrárnu, postavit ji a odejít. Nabízíme České republice dlouhodobé partnerství, které má silný evropský rozměr. Především chceme pokračovat ve vynikající spolupráci, kterou jsme zahájili v rámci Evropské jaderné aliance. Dnes je členy této aliance, v jejímž čele stojí Francie a Česká republika, přibližně 15 členských států. A to je pro budoucí vývoj v rámci EU velmi důležité.

Lidovky.cz: V čem konkrétně?