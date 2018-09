Střelnice uprostřed CHKO provokuje. Starosta ji před občany zamlčel, Šabatová to prověří

OTROČINĚVES/PRAHA Až do kanceláře Veřejné ochránkyně práv dosáhly emoce, které vyvolalo zprovoznění střelnice uprostřed Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Cvičiště pro střelce funguje v obci Otročiněves na Berounsku. Značná část stavebních úprav proběhla načerno, o záměru otevřít střelnici navíc starosta před veřejností pomlčel. Okolnostmi zprovoznění objektu už se zabývá i kancelář ombudsmanky Anny Šabatové.

Zhruba 200 metrů východně od střelnice, stojící u kraje lesa, se rozkládá nejbližší obytná zástavba obce Otročiněves, jde o několik desítek rodinných domů. Až sem doléhají výstřely. Střelbu si lze dohodnout kterýkoliv den v týdnu. Příznivci zbraní mohou na místo oficiálně docházet od jara. Od té doby někteří místní mluví o tom, že se život se střelnicí za domem stal dramaticky méně komfortním.

„Byl zaznamenán i velmi negativní vliv na malé děti žijící v téměř bezprostřední blízkosti, pro které hluk střelby představuje významný rizikový faktor na rozvoj osobnosti. Situace, kdy malé děti hrající si doma na zahradě přiběhnou vystrašené a plačící do domu, je pro nás nepřípustná,“ líčí lvan Spálenský, jenž v obci žije a který je nejaktivnějším z několika desítek odpůrců střelnice.

Střelnice rozjela svůj provoz za minimálně rozporuplných okolností. Zásadní pro její fungování bylo rozhodnutí Správy CHKO Křivoklátsko, ta souhlasila s dočasným odnětím příslušných pozemků. Za normální situace by do takového závěru měla co mluvit obec, v jejímž katastru se střelnice nachází. Jenže Otročiněves se do správního řízení nepřihlásila, ačkoliv starosta Josef Šinkner o záměru věděl.

„Písemně jsem se dotázal starosty, proč se obec neúčastnila správního řízení. Odpověděl mi, že k tomu došlo proto, že existence střelnice přispívá k rozvoji obce. O tomto tedy rozhodl sám bez projednání v obecním zastupitelstvu a bez zjištění názoru dotčených občanů,“ uvedl Spálenský pro Lidovky.cz. Nelíbí se mu, že starosta postupoval za zády občanů a připravil obec o možnost vznést v řízení námitky.

Řízení o odstranění stavby

Právě úřední souhlas z CHKO byl klíčovým signálem pro policii, aby střelnici vydala povolení k provozu. Hlavní bezpečnostní složka země má jako jediná k takovému souhlasu pravomoc. Policie dala provozovatelům střelnice zelenou 14. března. Do toho v objektu proběhla řada stavebních úprav jako zemní práce, zpevnění cest pro příjezd automobilů a především vybudování dřevěného přístřešku pro samotné střelce.

Ani tato epizoda neproběhla úplně čistě. Přístřešek a oplocení vyrostly bez stavebního povolení, stojí tak načerno. „Stavební úřad na základě místního šetření zahájil řízení o odstranění stavby,“ informoval Lidovky.cz Martin Hobza, pověřený vedoucí stavebního úřadu v Králově Dvoře, pod který Otročinevěs spadá. Provozovatelé už požádali o dodatečné stavební povolení, úřad tak prioritně vyřizuje tento podnět.

Starosta na dotazy serveru Lidovky.cz reagoval zdrženlivě. Není tak jasné, proč třeba nezpravil kolegy z úřadu a občany o plánu zprovoznit střelnici. „S politováním musím konstatovat, že se někteří snaží, v rámci své předvolební kampaně, zneužít střelnici ke svému prospěchu v obci, kde jsme dosud neměli potřebu politikařit. Proto se nechci do voleb v této věci vyjadřovat,“ uvedl starosta. Kdo má podle něj vést kampaň, není jasné.

‚Obyvatelé přijali střelnici pozitivně‘

Střelnici provozuje pražská firma Canis střelecký klub, kterou vlastní Arnošt a Markéta Hanzlíčkovi. Podle jejich pohledu se místní naopak se střelnicí sžili dobře. Také jsou přesvědčení, že provoz probíhá podle všech zákonných náležitostí. V této souvislosti je třeba dodat, že kromě výše uvedených nesrovnalostí ještě koncem června nebyla známa hluková zátěž způsobená střelbou. Provoz v té době už přitom běžel.

Střelnice v CHKO Nebýt souhlasného stanoviska CHKO Křivoklátsko, policie by povolení k provozu nevydala. Kritik střelnice Ivan Spálenský ale upozorňuje, že postup správy je kontroverzní. Správa totiž vydala souhlas k vyjmutí dokumentů především kvůli tomu, že na místě fungovala střelnice už v minulosti. Na místě už léta stojí osm střeleckých stanovišť. Předchozí střelnici provozoval Svazarm.



Nicméně Svazarm ukončil činnost v roce 1990, od té doby nebylo možné střelnici využívat legálně. Předchozí střelnice byla jen malorážková, ta současná dovoluje i střelbu ze sportovních zbraní. Navíc v té době nebylo území CHKO Křivoklátsko tak rozšířené, na místo střelnice se rozšířilo až v posledních letech. „Je tudíž zcela nepochopitelný postup správy CHKO, který svým stanoviskem popírá důvody k rozšíření CHKO,“ míní Spálenský.

„Pokud si uděláte vlastní průzkum, tak zjistíte že obyvatelé obce přijali střelnici vesměs velmi pozitivně,“ přišla serveru Lidovky.cz odpověď od Hanzlíčkových. „Udělali jsme dětský střelecký den ze vzduchovek s opékáním buřtů, ukázkou zdravovědy od Armády ČR a tak dále. Účast byla skvělá a ohlasy vynikající, až nás to překvapilo. Ani jedno dítě za celý den nevzalo mobil do ruky a skvěle se bavily,“ dodali k programu.

Ivan Spálenský je přesvědčený, že střelnice by v současné podobě neměla vůbec fungovat. Proto už oslovil všechny myslitelné příslušné úřady s výzvou k prověření situace. „Vzhledem k tomu, že proces schvalování byl netransparentní, dále v rozporu s územním plánem a stavebním zákonem, tudíž i se zákonem o zbraních a střelivu, by povolení k provozování střelnice mělo být zrušeno,“ zdůrazňuje.

Vedle Krajské hygienické stanice, policejního prezidia či ministerstva vnitra se obrátil i na Kancelář Veřejného ochránce práv. Ombudsmanka už zadala kolegům práci. „Zástupce ombudsmanky zahájil šetření, vyzvali jsme úřady o vyjádření a podklady a teď je postupně shromažďujeme,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí úřadu Iva Hrazdílková. „V tuto chvíli nedokážu odhadnout další postup, protože bude záležet na tom, co se od úřadů dozvíme,“ dodala.