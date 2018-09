Stuchlíka na předvolebním mítinku zasáhlo vejce. Vyměnil sako a pokračoval

Praha Na předvolebním mítingu ANO opět létala vejce. Ve středu zasáhl někdo z davu lídra pražské kandidátky Petra Stuchlíka vejcem do hlavy a do rameme. Kandidát na pražského primátora si po zásahu vyměnil sako a pokračoval v debatě s návštěvníky. Není to přitom ani měsíc, co letělo vejce na premiéra Babiše.

„Pán místo diskuse utekl. Nemohl jsem se ho tedy ani zeptat, co ho k tomu vedlo a co ho trápí,“ okomentoval incident Stuchlík pro server IDNES.cz. „Mrzí mě, že se taková událost vůbec stala. Osobně si myslím, že je lepší si před házením čehokoliv vzájemně promluvit. Vypovídá to o současné předvolební atmosféře,“ dodal.

Vejce lídra pražské kandidátky zasáhlo na akci s názvem Sousedská večeře na Slunečním náměstí v Praze 13. Po incidentu si Stuchlík vyměnil sako a po chvíli v kampani pokračoval. Mluvčí pražské policie Jan Daněk uvedl, že se policie případem nezabývala.



Sousedské večeře pořádá hnutí ANO v různých městských částech Prahy už od začátku září. Pro návštěvníky je na nich zdarma k dispozici občerstvení, káva i pivo.



V letošní předvolební kampani nebyl politik ANO pod palbou poprvé. Před třemi týdny se muž pokusil vejcem strefit premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše na první sousedské večeři. Podnapilý mladík se ale nestrefil. Premiérova ochranka jej pak předala policii.

Zásahu syrových vajec museli v minulosti čelit i další politici. Jedním z nejvýraznějších případů byl útok na politiky z ČSSD, včetně Jiřího Paroubka, před volbami do evropského parlamentu v roce 2009. Podobnou situaci zažil i prezident Miloš Zeman v roce 2014, když na Albertově odhaloval pamětní desku k 25. výročí pádu komunistického režimu.