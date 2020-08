Psi se na dovolené mohou stát přenašeči nebezpečných parazitů, ti mohou ohrozit i člověka

PRAHA Paní Kateřina si potrpí na dodržování pravidel. Ale jakmile jde o jejího psa, je schopná se s průvodčím pohádat o to, zda její čivava musí mít náhubek. Ví se, že Češi patří k milovníkům psů. A už dávno si je neberou jen na výlety tuzemskou železnicí. Chtějí s nimi trávit i dovolenou v zahraničí.

Weby nabízejí různé rady, včetně toho, kde v Chorvatsku či v Itálii jsou psí pláže. Trend posledních let však s sebou nese i riziko šíření různých infekcí, leckdy i přenosných na člověka.



„Žijeme v dynamickém světě, ve kterém je šíření nových infekcí jednou z významných součástí globální změny. A zdaleka se nejedná jen o aktuální koronavirus. Nová nebo neobvyklá infekční onemocnění postihují i zvířata,“ řekl pro Lidovky.cz David Modrý z Ústavu patologické morfologie a parazitologie z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Biologického centra Akademie věd.

Odborník upozorňuje, že kupříkladu v jižní Evropě je potenciální nabídka psích infekcí o poznání pestřejší než v tuzemsku. Ostatně každoročně si je odtud lidé spolu se svými zvířecími mazlíčky přivážejí. Některým parazitům se pobyt v Česku nezamlouvá, pro přenašeče tu nejsou vhodné podmínky – a tak zase zmizí. Existují však i takové infekce, jež se po svém importu šíří dál. Onemocnět mohou nejen další psi, ale také jiná zvířata a někdy i člověk.

Byť konkrétní čísla o tom, kolik Čechů míří na dovolenou do zahraničí i se psem po svém boku, k dispozici nejsou, fakt, že se tak děje čím dál častěji, dokládá i zkušenost Státní veterinární správy. Podle jejího mluvčího Petra Majera přibývá dotazů, co a jak při cestování do ciziny dělat.

Z teplejších oblastí si nejlepší přítel člověka může přivézt srdeční dirofilariózu. Tam, kde ji znají, patří k nejobávanějším onemocněním psů. Způsobuje ji hlístice vlasovec psí, která parazituje v srdeční komoře a v plicních arteriích. „Svojí přítomností dráždí a narušují srdeční funkci, onemocnění se v konečném důsledku projevuje jako srdeční selhání, porucha krevního oběhu a dýchacími obtížemi,“ popsal Modrý. Běžné je toto onemocnění ve Středomoří či na Balkáně, v Česku se vlasovec psí přirozeně nevyskytuje. Ve veterinárních ordinacích se s ním přesto lékaři v poslední době setkávají, a to u psů, které si majitel pořídil v zahraničí anebo je vzal s sebou na cesty. Nakazit se není ani nic těžkého, hlístici přenášejí komáři.

Riziko i pro lidi

Subtropičtí a tropičtí příbuzní komárů – flebotomové – stojí za přenášením dalšího významného onemocnění domácích mazlíčků, leishmaniózy. Parazité postihují vnitřní orgány psů, flebotom ji ovšem může přenést i na člověka. „U lidí vzniká nebezpečné onemocnění orgánová leishmanióza. Ve Středomoří je pes hlavním rezervoárem infekcí. Do Česka se tato závažná infekce každoročně importuje z jihu. Významné je, že infikovaným fenám se mohou narodit infikovaná štěňata, u kterých se nemoc projeví až později,“ vylíčil Modrý, jenž je zároveň ředitelem české pobočky Veterinářů bez hranic. Veterinární léčba trvá dlouho a je finančně velmi náročná.

„V posledních dvou desetiletích se po Evropě rychle šíří i psí thelazióza, což je oční onemocnění. Hlavní cestou šíření je právě cestování se psy,“ popsal Modrý. Nemoc přenášejí drobné mušky, které v oku zvířat, ale i lidí sají slzy. Na člověka může být vzácně přenesena i samotná infekce, jež se projevuje očními potížemi či zánětem spojivek.

Z jihu psi přinesli do střední Evropy i nové druhy klíšťat. Člověk je příliš nezajímá, zato jeho čtyřnohý společník ano. Chlupatým tvorům způsobují klíšťata řadu onemocnění.

„V minulosti jsme varovali například před cestováním mimo Evropu, ale i do některých balkánských států, kde se vyskytuje hodně toulavých psů,“ uvedl Majer ze Státní veterinární správy. Podobná výstraha padla i na adresu případného zachraňování psů z útulků na Balkáně. „Očkování tam nefunguje stejně jako u nás, může se stát, že lidé odtud zvíře zachrání, a tady pak nakazí celou populaci,“ řekl mluvčí veterinářů.

Prevence? Tablety či obojky

Neuvážené cestování se psy by také mohlo zavinit, že se Česko vrátí na seznam zemí, ve kterých se vyskytuje vzteklina. „Nám nejblíže se vyskytuje na Balkáně a v uplynulých letech byly v západní Evropě zaznamenány případy importu nakažených psů z rumunských útulků. Očkování proti vzteklině je v Česku sice povinné, před cestou do zahraničí je ale i tak vhodné ověřit, zda ho zvíře skutečně má. Ve většině subtropických a tropických zemích je nebezpečí vztekliny reálné a kontakt s neznámými či podezřelými psy a dalšími zvířaty skutečně rizikový,“ vylíčil odborník. Vzteklina přitom patří mezi nejobávanější onemocnění, jež člověk může od zvířat získat.

Hlavním důvodem šíření infekcí není to, že by lidé brali své zvířecí kamarády na cesty, nýbrž fakt, že je nedostatečně chrání. Prevence je přitom často možná. Mohou to být různé antiparazitární tablety, repelenty či obojky proti parazitům. Většina přenašečů je podle Modrého aktivní až po soumraku, je tedy možné se bránit i tak, že pes nebude večer pobíhat venku. Vhodné je také hlídat, co pes žere. „Nejjednodušší prevence je nechat psího společníka v bezpečí střední Evropy. Desítky hodin na rozpálené dálnici stejně většina psů příliš neocení,“ řekl odborník.