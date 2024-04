Pravý důvod konce hlavní hygieničky? Podle expertů Svrčinová podcenila nemoc, která zaplavila Česko

„O jejím odchodu už se hovořilo delší dobu, především kvůli jejímu vystupování během epidemie černého kašle. To opravdu nebylo dobré a vyvolalo to hodně velkou vlnu kritiky,“ řekl serveru Lidovky.cz například bývalý hlavní hygienik Vladimír Valenta.

Připomenul tiskovou konferenci z konce minulého měsíce, na které Svrčinová veřejně pokárala šéfku pražské hygieny Zdeňku Shumovou za to, že doporučila školám zamořeným černým kašlem převést neočkované děti do online výuky. Podle kritiků to ale bylo v pořádku, protože takový postup předpokládá vyhláška.

Hlavní hygienička byla pod obrovským tlakem i podle dalších epidemiologů.