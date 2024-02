Dánské úskalí. Jak zaměstnancům kompenzovat menší ochranu před propuštěním

Jak to udělat? Národní ekonomická rada vlády navrhla využít dánský model flexikurity: kombinaci snadného a rychlého propouštění, vysokých podpor v nezaměstnanosti a pomoci při přeškolování a hledání práce. Politici si to vzali k srdci.

V rekordním čase chtějí změnit zákoník práce, aby usnadnili propouštění a zkrátili výpovědní lhůtu. Menší ochranu před propuštěním je ale třeba zaměstnancům kompenzovat. Zatím je tu nápad s vyšším odstupným, které by platili zaměstnavatelé.

V dánském modelu místo toho funguje systém pojištění v nezaměstnanosti. Je to spravedlivější a platí do něj zaměstnanci z vyšších mezd. Fungovalo to. Po epidemii covidu ovšem v Dánsku zjistili, že se tam množí falešní živnostníci, kteří se tak vyhýbají placení. Dánskou flexikuritu sabotuje typicky český švarcsystém. Co by asi tak nastalo u nás?