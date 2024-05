Nedávejme bojeschopným Ukrajincům víza, zní z TOP 09. Návrh zaskočil i koaliční partnery

„Je nezbytné, abychom nadále chránili válečné uprchlíky, ženy, děti i starší lidi. Ty musíme podporovat, jak je to jen možné, poskytovat jim ochranu. Neměli bychom ale přehlížet fakt, že zatímco Česko a čeští občané ve velkém podporují Ukrajinu, někteří její obyvatelé se za naší finanční podpory vyhýbají svojí povinnosti. Právě to chci, aby vláda co nejrychleji řešila,“ řekl poslanec TOP 09 Ondřej Kolář. Podle něj je nutné se rozhodnout, zda Česko ukrajinskou výzvu vůbec vyslyší.

„Pak je otázkou, zda půjdeme mírnou cestou, která spočívá třeba v omezení přístupu k sociálním dávkám a k pracovním povolením, anebo jestli půjdeme tvrdší cestou spočívající ve změně vízové politiky,“ upřesnil poslanec TOP 09 Ondřej Kolář pro Lidovky.cz.