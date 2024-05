Přesunout Ukrajince z Česka na frontu? Nemožnost

I zločince vydáváme do ciziny po složitých právních úkonech a na základě individuální žádosti, natož ty, kteří u nás hledají ochranu před válkou.

Při nejlepší snaze si nelze představit ani celoevropské řešení, i kdyby se našla potřebná jednota. Jak by dopadlo, kdybychom zkoušeli vydávat občany v rámci Schengenu, kde máme volný pohyb?

A pak je tu ještě jedna „maličkost“, Evropa se není schopna zbavit ani těch, kteří nejsou skutečnými uprchlíky, jsou to často i zločinci, a přesto je nedokáže vykázat, a to dokonce ani do zemí, kam tito „prchající“ jezdí z EU na dovolenou. Nebo opět rezignujeme na právo ve jménu ideologie?