Dvě nové obavy Ukrajinců v Česku: pobyt získá málokdo a muži v povolávacím věku budou pod větším tlakem

„Pokud si někdo myslí, že zatímco jeden bojuje daleko na frontě a riskuje život za tento stát a druhý zůstává v zahraničí, ale dostává služby od tohoto státu, pak takhle to nefunguje,“ uvedl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba na síti X s tím, že pobyt v zahraničí nezbavuje občana jeho povinností vůči vlasti.

Podle zástupce ukrajinské menšiny v Radě vlády ČR a předsedy Ukrajinské iniciativy v Česku Bohdana Rajčince by se to mohlo dotknout desetitisíců Ukrajinců žijících na českém území.

„Z pohledu Ukrajiny je to logický a sjednocující krok. Na sociálních sítích už se objevují i nespokojené hlasy, ale otázkou je, jaká bude realita. Myslím, že to ještě bude ze strany Ukrajiny dovysvětleno. Je otázkou, jak se k tomu ti muži postaví. Je rozdíl, když někdo žije v zahraničí desítky let – nebo třeba jen rok,“ řekl pro Lidovky.cz.

Kyjev dále zpřísnil pravidla mobilizace Ukrajinská vláda přijala ve středu rozhodnutí, podle něhož muži ve věku od 18 do 60 let budou moci získat cestovní pasy pouze na území Ukrajiny. Hlavním úkolem nového zákona bude podchytit všechny muže podléhající branné povinnosti a aktualizovat jejich údaje, což má úřadům zjednodušit povolávání do armády.

Status jen pro vybrané

Změny čekají i další část ukrajinské komunity – uprchlíky, kteří do Česka dorazili po vypuknutí války a jsou nyní ve statusu dočasné ochrany. Od příštího roku budou moci žádat o pětiletý zvláštní dlouhodobý pobyt.