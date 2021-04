Vybydlené domy v ústecké Matiční ulici magistrát zbourá. Před víc než 20 lety tam hořel spor o plot

Ústí nad Labem Po více než 20 letech od stavby a následném rozebrání kontroverzního plotu v ústecké Matiční ulici nechá magistrát zbourat zbylé vybydlené obecní domy. Dohodl se na tom ústecký magistrát s městským obvodem Neštěmice, jenž má budovy ve správě.

Starostka obvodu Yveta Tomková (Vaše Ústí) předá pozemky městu, které na své náklady domy zbourá, pod podmínkou, že v lokalitě nevyrostou jiné bytovky. Vedení Neštěmic chce, aby se po demolici prostory využily k rozvoji lokality. Ve středu o tom informoval server Hlídací pes.



V roce 1994 byli do činžovních domů v Matiční ulice sestěhováni z okolních panelových domů problémoví obyvatelé, většinou Romové, jako neplatiči nájemného. Na soužití s nimi si stěžovali starousedlíci, kteří žádali postavení zdi. V roce 1998 neštěmická radnice o stavbě rozhodla, o rok později nechala postavit v Matiční plot, který odděloval obecní domy pro neplatiče od starousedlíků.

Proti stavbě se okamžitě vzedmula vlna protestů ze strany romských organizací, ochránců lidských práv, Českou republiku kritizovala i Evropská unie. Keramický plot vysoký 1,8 metru nakonec stál jen od 13. října do 24. listopadu 1999. Radnice ho nechala demontovat poté, co stát přislíbil na řešení situace deset milionů korun. Za část peněz radnice vykoupila tři rodinné domky starousedlíků, peníze šly také do revitalizace okolí nebo na sociální projekty. Plot byl rozebrán a stal se součástí oplocení zoologické zahrady, část je v ústeckém muzeu. Po devastaci pavlačových domů se v roce 2011 vystěhovali jejich poslední nájemníci.



„Došlo k dohodě, že domy zbouráme,“ řekl náměstek primátora Martin Hausenblas (PRO! Ústí). Uvažovalo se i o variantě pokusit se domy zrekonstruovat a vrátit do nich nájemní bydlení. „Zvažovali jsme to důkladně. Ale stav domů je špatný a není perspektiva jejich opravy,“ doplnil Hausenblas.

V Matiční ulici dnes stojí činžovní domy tři, dva má ve správě městský obvod Neštěmice, třetí je v majetku Českých přístavů. Dva čeká demolice určitě, o připojení přístavů se podle Hausenblase dál jedná.

Na zbourání se město dohodlo s neštěmickým obvodem, který na něho převede dotčené pozemky. Neštěmická starostka Tomková se dohodu chystá předložit na nejbližší jednání rady a zastupitelstva. „Jsem ráda, že se po dlouhých letech ustoupilo od nápadů, že by v Matiční mohlo znovu vzniknout bydlení. Zbourání je jedinou správnou cestou, po dlouhých letech zmizí jeden z negativních symbolů města,“ uvedla Tomková.

Město nechá oba obecní domy zbourat na vlastní náklady, nebude požadovat žádné dotace z programů určených na demolice domů v sociálně vyloučených lokalitách. „Je tam stanovena desetiletá udržitelnost, což by nás mohlo omezovat,“ vysvětlil Hausenblas.



O tom, co na místě vybydlených domů vznikne, rozhodne návrh nedávno vzniklé Kanceláře architekta města. Neštěmice ovšem mají podmínku. „Pozemky předáme za podmínky, že už tady nevznikne bydlení, ale pozemky se využijí k rozvoji lokality,“ dodala Tomková.