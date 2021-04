V Beskydech, Jeseníkách i na severu Čech bude sněžit. Do pátku má napadnout až 25 centimetrů sněhu

Praha Sněžit bude do pátku nejen na horách v Jeseníkách a Beskydech, ale také v příhraničních regionech na severu Česka. I v Krkonoších, Jizerských a Orlických horách může do pátečního rána nasněžit až 25 centimetrů nového sněhu. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).



V regionech hor a předhůří na severu a severovýchodě Moravy a ve Slezsku trvale a vydatně sněží od úterý. V polohách nad 350 metrů nad mořem tam přibylo až deset centimetrů sněhu, na horách až 40 centimetrů. „Na návětří hor a ve vrcholových polohách připadlo v extrému až 60 cm (Lysá hora),“ uvedli meteorologové. Sníh napadl na východě Česka a Krkonoších. Připadne další, předpovídají meteorologové Aktuální výstraha rozšiřuje územní platnost o regiony na severu území, snižuje nadmořskou výšku tvorby nebezpečné sněhové pokrývky od středních poloh a prodlužuje platnost do pátečního rána. Podle meteorologů na severním návětří v polohách nad 400 metrů napadne na severu a severovýchodě země pět až 15 centimetrů nového sněhu, na horách až 25 centimetrů. Výstraha je platná do pátečních 06:00 pro části Zlínského, Moravskoslezského, Olomouckého, Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého a Ústeckého kraje. Tento týden ještě bude sněžit, v dalších týdnech se už oteplí, slibují meteorologové Vedle problémů v dopravě může mokrý sníh podle meteorologů lámat větve a stromy, nelze proto vyloučit škody na drátech elektrického vedení a výpadky v dodávkách proudu. Při cestování doporučují sledovat dopravní zpravodajství a při cestách do hor i sněhové řetězy.