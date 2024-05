Ve Valtířově na Ústecku zpozorovali tornádo, s ním přišel i déšť

Jediný zásah, který odpoledne hasiči měli a mohl souviset s počasím, byl podle něj spadlý strom v Bílině na Teplicku.

Slabší tornádo se podle meteorologů objevilo kolem 17:00 ve Valtířově, který je částí Velkého Března na Ústecku.

„Dle radarových dat čas sedí s průchodem linie přeháněk bez bleskové aktivity. Dle dopplerových dat ze Saského radaru je jasné, že se v době výskytu vyskytovala v místě jasná rotace,“ uvedli meteorologové na sociálních sítích.

Podle starostky Velkého Března Zuzany Mendlové jsou škody minimální. „Vytrhalo nám to pár betonových kostek z chodníku, jinak nikde nejsou poškozené stromy, nikde není ani stopa, kudy to šlo, ani u toho chodníku není vidět žádná zválená tráva. Nebýt toho chodníku, tak ani není vidět, že se tudy něco prohnalo. Nikdo se mi ani neozval, že by měl nějakou škodu,“ řekla starostka.

Podle meteorologů šlo o velmi slabé tornádo s krátkou životností. „Tornádo se pohybovalo i přes tok Labe, jak je vidět na videu od Lukáše Dolanského. Dnešní tornádo se vyskytlo v rámci linie přeháněk. Svou silou bylo ale samozřejmě nesrovnatelně slabší než to ‚moravské‘, které bylo vázané na silnou supercelární bouři. Slabší tornáda jsou a vždy byla poměrně běžná,“ doplnili meteorologové.

„Budeme rádi za případné další informace, fotografie a podobně,“ uvedli meteorologové. Úkaz dokládají fotografií, záznamem videa i radarovým snímkem.