Vláda kvůli koronavirové krizi v rozpočtu armády škrtat nebude, řekl Babiš

Praha Vláda nebude navzdory krizi způsobené pandemií covidu-19 šetřit na bezpečnosti a armádě, řekl ve čtvrtek na bezpečnostní konferenci na Pražském hradě premiér Andrej Babiš (ANO). Ocenil, že ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) se nebojí rozhodovat o vojenských nákupech.

Babiš se také vymezil proti úryvku z knihy bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Johna Boltona s výroky českého premiéra. ČR podle premiéra směřuje k tomu, aby v roce 2024 dostála svému slibu v NATO a na obranu dávala dvě procenta HDP.



Babiš uvedl, že česká vláda plánuje masivně investovat a nebude v žádném případě na obraně a bezpečnosti šetřit. „V tomto volebním období naše výdaje na obranu určitě dosáhnou 1,4 % HDP,“ uvedl. Zmínil nákup amerických vrtulníků, francouzských děl či izraelských radarů. Česko je podle něj na cestě, aby splnilo závazek vůči NATO dávat na obranu dvě procenta svého HDP. Babiš také ocenil, že Metnar se nebojí akvizice podepisovat. V loňském roce činily výdaje ČR na obranu 1,2 % HDP, předloni 1,13.

Andrej Babiš @AndrejBabis Na armádě, tudíž bezpečnosti našich lidí nebudeme šetřit. Nikdy. Armáda vždy pomohla řešit přírodní katastrofy, povodně a pandemii koronaviru. Jsme první vláda po dlouhé době, která směřuje ke splnění závazku v rámci NATO vydat 2 procenta HDP na obranu. https://t.co/eoqhRFrbiH oblíbit odpovědět

Bolton ve své knize uvedl, že Babiš byl autorem „nejvíce nejapného komentáře“ při jednání na summitu NATO v červenci 2018. Bolton tak hodnotil Babišova slova o tom, že pro Česko je obtížné přibližovat se ke splnění závazku ohledně výdajů na obranu, protože zemi rychle roste HDP. Premiér ve čtvrtek zopakoval svou reakci, že v jeho prohlášení se jedná o jednoduchou trojčlenku.

S výrokem podle českého premiéra souhlasil americký prezident Donald Trump i německá kancléřka Angela Merkelová. „Tento rok to vypadá na velký propad HDP, který bude znamenat, že to procento bude vyšší. Myslím, že tomu rozumíte a že tomu rozuměl i pan Trump,“ dodal.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) řekl, že koronavirová krize ukázala důležitost armády. Stát podle něj spoléhá na to, že v podobných chvílích se o armádu bude moci opřít, což se potvrdilo. „Aby to tak bylo i nadále, musíme ji budovat a udržovat, totéž lze říci o NATO jako celku,“ řekl Metnar. Růst armádního rozpočtu se podle něj nesmí zastavit. „Budu nadále usilovat o růst obranného rozpočtu a modernizaci vybavení armády,“ zdůraznil.

Babiš spojencům v NATO vzkázal, že se mohou na Česko spolehnout. „Naše členství v NATO považuji za naprosto zásadní pro naši bezpečnost, ale rád bych zde zdůraznil, že armádu si neudržujeme a nevyzbrojujeme jenom kvůli NATO a tomu, že jsme to někomu a někde slíbili. Armádu budujeme především kvůli sobě, protože naše vlastní bezpečnost a odolnost je především naše zodpovědnost,“ řekl.

Premiér označil za důležitý i boj s dezinformacemi. „Součástí odolnosti a bezpečnosti je i zamezení úniku informací do médií. Do budoucna už nechci zažít, aby do médií unikaly tajné a strategicky důležité informace,“ uvedl. Vybídl k tomu, aby se podobné úniky tvrdě postihovaly.