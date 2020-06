Vláda má vypracovat krizový plán proti další vlně pandemie na apelaci Sněmovny

PRAHA Ministerstvo zdravotnictví má do konce července zpracovat systém pandemických stupňů pohotovosti. Do konce září má aktualizovat typový pandemický plán a v případě druhé vlny epidemie koronaviru podle něj postupovat. Prosadila to ve čtvrtek ve Sněmovně pravicová opozice s pomocí SPD. Zároveň si od vlády vyžádala jednou za tři měsíce informaci, jaká opatření kabinet připravuje.

Sněmovna apelovala na vládu, aby informace poskytovala v zákonných lhůtách srozumitelně a věcně. Ministerstvo zdravotnictví by podle rozhodnutí Sněmovny mělo do konce června dopracovat projekt takzvané chytré karantény a představit strategii testování pro případ druhé vlny epidemie koronaviru. Opozice kritizovala postup vlády během epidemie. Česko prý není připravené na jakýkoliv stav Lidovcům se nepovedlo získat většinu členů dolní komory pro požadavek, aby vláda pro případ druhé vlny epidemie koronaviru zajistila nákupy a distribuci ochranných pomůcek a dezinfekce prostřednictvím ministerstva vnitra a Správy státních hmotných rezerv. Krizový plán postupů pro školy SPD naopak uspěla s návrhem, aby ministerstvo školství do konce srpna připravilo pro školy krizový plán postupů a opatření v souvislosti s koronavirem. Plán má přesně rozlišit, která opatření jsou doporučení a která jsou právně závazná. Ve stejném termínu má ministerstvo zpracovat a zveřejnit plán komplexní podpory pro distanční výuku na školách a scénář fungování škol pro případ druhé vlny epidemie. Po polední pauze má Sněmovna rozhodnout ještě o návrzích, aby vláda poděkovala Tchaj-wanu za poskytnutou pomoc, do konce srpna připravila a začala realizovat investiční seznam pro modernizaci zdravotnických zařízení a do konce června vyplatila odměnu medikům, kteří byli ve zdravotnických zařízeních během jara nasazeni.