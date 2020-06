Poslanci hodlají utnout byznys s nacismem. Prodej kalendářů či triček s Hitlerem má být trestným činem

Praha Neetickému byznysu s nacismem patrně brzy odzvoní umíráček. Vyrábět, dovážet a prodávat trika s podobiznami führera Adolfa Hitlera, hrnky s vyobrazením zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha nebo kalendáře s portréty velitele koncentračního tábora v Osvětimi Rudolfa Hösse zřejmě bude trestný čin. Stejně tak nabízení předmětů se symboly národního socialismu a Třetí říše zákazníkům.

V reakci na krajně nevkusný sortiment z prodejen patřících nakladatelství Naše vojsko totiž lidovecký místopředseda Jan Bartošek nachystal návrh, jímž by za nově stanovené trestné činy hrozily až tři roky vězení nebo peněžní pokuta. S jeho aktivitou souhlasí i zástupci jiných stran.

Podle Bartoška dnes nelze postihovat šíření materiálů s nacistickou symbolikou čistě za účelem byznysu a vydělávání peněz. „Je potřeba to změnit,“ řekl serveru Lidovky.cz lidovecký poslanec.

Tomu kromě hrnků s portréty nacistů ve výlohách některých obchodníků vadí například možnost zakoupit antisemitskou knihu Ernsta Hiemera z roku 1938 Jedovatá houba. Na nakladatelství Guidemedia, které ji v Česku vydalo, stejně jako na Naše vojsko, míří svá trestní oznámení Federace židovských obcí.



Do tažení proti obchodování s nacistickou symbolikou se zapojují i představitelé dalších politických stran, které jsou zastoupeny ve sněmovně. „Šíření takových předmětů je zcela nepřijatelné. Neznám sice ještě podrobnosti připravovaného návrhu, ale předpokládám, že ho podpoříme,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda opoziční ODS Petr Fiala. „Osobně šíření tohoto druhu zboží vidím jako velký problém a jsem pro zákaz,“ souhlasí šéf poslanců vládní ČSSD Jan Chvojka.



Podpořit snahu lidovce Bartoška se chystají rovněž zákonodárci v barvách TOP 09. Ti prý chtěli přijít s vlastní úpravou podobného vyznění, místopředseda KDU-ČSL je ale předběhl.

Kalendář s portréty osobností třetí říše od nakladatelství Naše vojsko

„Propagace fašismu a nacismu je nezákonná a je třeba vnést jasno do těchto forem propagování zločinných ideologií,“ míní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová.

Pro novou zákonnou úpravu jsou i komunisté, kteří zpovzdálí podporují menšinový kabinet ČSSD a hnutí ANO. „Je to již zakázáno, ale orgány činné v trestním řízení, včetně soudů, byly příliš benevolentní, až to došlo k absurditě. Proto pozměňovací návrh budu podporovat,“ prohlásil předák KSČM Vojtěch Filip. Oslovení zástupci vládního ANO a opozičních Pirátů na dotazy LN v termínu neodpověděli.

Za hranicí svobody slova

O jaké absurditě Filip mluví a co myslí Bartošek tím, že prodej předmětů odkazujících k nacismu a Třetí říši nelze účinně trestat? Nakladatelství Naše vojsko se už několikrát dostalo do hledáčku policie. Ta ho prošetřovala kvůli nabízení triček a hrnků s Adolfem Hitlerem či Reinhardem Heydrichem, v roce 2018 ale případ uzavřela s tím, že se žádný trestný čin nestal.



Policisté podle tehdejšího vyjádření mluvčího Jana Daňka neprokázali, „že by pohnutkou či motivem pro vydání morálně diskutabilních potisků na hrnky a trička, bylo cokoliv jiného než zisk v rámci ekonomické činnosti“.



Daněk v té době dodal, že obecný zákaz zobrazování či veřejné prezentace jakýchkoliv symbolů nebo osob v českém právu zakotven není.



Předseda Federace židovských obcí Petr Papoušek dnes míní, že právě tehdejší policejní verdikt povzbudil Naše vojsko k dalším podobným aktivitám. Ty vyvrcholily nedávným vydáním kalendáře pro příští rok, jehož stránky plní fotografie Hitlera, Heydricha, velitele osvětimského koncentračního tábora Rudolfa Hösse, ale také státního ministra Karla Hermanna Franka nebo Hitlerova ministra propagandy Josepha Goebblese.



„Podle našeho názoru argumenty, opírající se o svobodu projevu, již nemohou v tomto případě obstát,“ zdůrazňuje Papoušek.

Prodejna končí

Federace židovských obcí proto podala trestní oznámení jak na nakladatelství Naše vojsko, tak na jeho šéfa Emericha Drtinu. Ten při podobných kauzách v minulosti své podnikání hájil tím, že nacismus nijak nepropaguje, dělá prostě byznys.

Trička s kontroverzní symbolikou.

„Každá osobnost má nějaký význam v historii. Nechceme být jako za socialismu. Co se nesmělo, to se škrtalo a nesmělo se to psát. Myslím si, že dnes jsme v demokracii, kde můžeme cokoliv,“ řekl před časem serveru iRozhlas.cz.

Trestní oznámení kvůli kalendáři podal nedávno také předseda Nadačního fondu obětem holocaustu Michal Klíma. S kritikou Našeho vojska se ozvali rovněž izraelský a německý velvyslanec v České republice. Pražský magistrát již v dubnu vypověděl smlouvu prodejně, kterou nakladatelství provozuje ve Štefánikově ulici na Smíchově.