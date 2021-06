Vláda odvolala velvyslance při OSN v Ženevě a v Rakousku. Jde o režimové změny, tvrdí ministerstvo

PRAHA Vláda na začátku týdne schválila odvolání českého velvyslance u Organizace spojených národů (OSN) v Ženevě Petra Gajduška a velvyslankyně v Rakousku Ivany Červenkové. Webu Deník N to potvrdily tři vysoce postavené zdroje z diplomacie. Červenková byla podle několika diplomatů odvolána na žádost prezidenta Miloše Zemana. Ministerstvo zahraničí změny nekomentovalo s odůvodněním, že jde o „režimové změny.“

Petr Gajdušek.

Změny na postech velvyslanců ve významných zemích řešila vláda na pondělním jednání. „Skončila paní Červenková, a to kvůli sporu s panem prezidentem Zemanem z roku 2019. A odvolán byl i pan Gajdušek z Ženevy,“ řekl Deníku N vysoce postavený zdroj z diplomacie. Důvod odvolání Červenkové potvrdili serveru i další diplomaté.



Prezident Zeman kritizoval Červenkovou v roce 2019 za to, že mu poskytla špatné informace o financování českojazyčné školy ve Vídni. Prezident kvůli tomu při návštěvě Rakouska kritizoval vídeňského starostu Michaela Häupla. Zeman se mu později omluvil s odůvodněním, že vycházel z nesprávných informací české velvyslankyně Červenkové. Diplomatka se za to prezidentovi omluvila.

Kdo by mohl Červenkovou ve Vídni nahradit, není jisté. „Nástupcem paní Červenkové by měl být Tomáš Podivínský, který je hradním ‚koněm‘, ještě to ale není schválené,“ řekl Deníku N jeden z jeho zdrojů. Bývalý velvyslanec v Německu Podivínský byl ministrem životního prostředí ve vládě premiéra Jiřího Rusnoka.

Velvyslance při OSN v Ženevě Gajduška by podle zdroje Deníku N měl nahradit současný ředitel odboru rozvojové spolupráce Václav Bálek. Na rozdíl od Podivínského má být jeho jmenování už na úrovni ministerstva schváleno.

Gajdušek působí jako český velvyslanec v Ženevě dva roky, Červenková ve Vídni tři. Ani jeden z nich nechtěl své odvolání komentovat. „Mohu pouze konstatovat, že od předchozích ani současného ministra jsem žádné výhrady ke své práci velvyslance neslyšel,“ sdělil Gajdušek Deníku N.

Bližší podrobnosti k obměně na velvyslaneckých místech nesdělila ani mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová. „Jde o režimové změny, a nemůžeme je tedy nikterak komentovat,“ uvedla podle serveru.