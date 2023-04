Vládní škrty vysají z venkova život, míní šéf Svazu měst a obcí. Mladí nepůjdou tam, kde nejsou pošty ani hospody

Jednotlivá opatření podle Lukla sama o sobě život v obcích nezničí. Ale jejich souběh výrazně ovlivní atraktivitu menších obcí a posílí migraci lidí do velkých měst. Z vesnic zmizí soudržnost, možnost uplatnění, zkrachovalé hospody přestanou být tmelem, centrem diskusí o místním životě.

„Pokud někde ve středním městě zruší pobočku pošty, byť tam možná druhá zůstane, a vedle toho zruší i finanční úřad, tak se snižuje atraktivnost takového sídla,“ tvrdí Lukl. Pro mladé lidi, kteří hledají, kde zapustit kořeny, budou prostě města zajímavější nejen kvůli práci, ale právě i vzhledem k dostupnosti nejrůznějších služeb.

Ale jde také o hospodaření samospráv. Ministerstvo financí zvažuje zvýšení daně z nemovitostí. Ta je teď plně příjmem obcí, loni jim přinesla přes 12 miliard korun, ale o část by se nově museli starostové dělit se státní kasou. A rozpočtem samospráv by zahýbala i diskutovaná změna sazeb DPH. Ta na jedné straně jakožto sdílená daň putuje částečně i obcím a krajům, ale na druhé straně i radnicím vzrostou náklady třeba na vodu.

Lidovky.cz: Jak by se projevila navržená změna sazeb DPH na hospodaření obcí?

Příjmová část by asi zůstala ve stejné výši. Je ale otázka, v jaké míře by se to promítlo do výdajové části rozpočtu obcí a měst, protože i samosprávy jsou uživateli některých produktů a služeb, které by měly být upraveny změněnou daňovou sazbou.

Například, co se týká tepla, vodného a stočného a podobně. A je paradoxní, že to, co v minulosti bylo dáno do snížené sazby, by se dnes vracelo do sazby základní a vedle toho například stavební aktivity měly být dál ve snížené sazbě. To vše by samozřejmě mohlo roztočit další inflační spirálu, tlak na další zdražení.

Lidovky.cz: Podnikatelé varují, že uvažované zvýšení DPH u točeného piva nebo i stravovacích služeb by ohrozilo hlavně vesnické hospody. Myslíte si to také?