‚Volby jako v Jiříkově vidění.‘ Hlasování připomíná kvůli covidovým opatřením vyšetření u lékaře

Praha Před vstupem do budov nápisy upozorňující na bezpečnostní pravidla, apel na roušky a panely s dezinfekcí. Po druhé hodině se pomalu trousí první lidé, kteří chtějí splnit občanskou povinnost a vhodit do urny svůj hlas. Po kapsách hledají nejen občanské průkazy, ale také roušky, těkají očima po ostatních a sledují, zdali mají správný distanc. Pokud ho nemají, jsou na něj zpravidla upozorněni.

Hlouček zájemců o dezinfekci neví, jak si poradit s obsluhou panelu, je nový, většina lidí netuší, jak se s ním manipuluje. „Asi je to rozbitý,“ prohodí po chvilce snažení paní Dagmar, přičemž ji zaslechne jedna z „koordinátorek“, která všechny poučí, jak se dávkovač obsluhuje. Chodbou se tak záhy rozline pach dezinfekce.



„Prosím, předložte průkaz totožnosti,“ vyzve volební komise v ústenkách a v rukavicích občany, kteří jsou na řadě. Do volební místnosti vchází jen pár lidí, ostatní stojí venku, ve frontě, mezi sebou rozestupy. Členové komise vezmou do ruky doklad totožnosti, zkoumavě se zadívají do papírů, odškrtnou si návštěvníka a vyzvou ho, aby si na okamžik stáhl ústenku z obličeje, neboť musí ověřit totožnost. „V pořádku, můžete si ústenku zase nasadit a můžete jít volit,“ zazní konečný verdikt a vyzvou další osobu postávající opodál.

Kvůli stále přetrvávající pandemii koronaviru se krajské a senátní volby nesou v historicky nejkurióznějších podmínkách. Alespoň tak to zhodnotila první volička, seniorka Marie, která již pár minut po druhé odevzdala svůj hlas na základní škole v Brdičkově ulici v pražských Lužinách.

„Přijdu si jak v Jiříkově vidění. Takové ántré jsem při volbách ještě nezažila,“ poznamenala pro server Lidovky.cz. A není sama. Byť dobu ústenkovou vzala většina už jako nezměnitelnou nutnost, i tak se shodují, že opatření působí až tísnivým dojmem. „S manželkou máme odvoleno, na pravidla jsme už zvyklí, ale stejně je to zvláštní, spíš jsem si připadal jako v nemocnici na vyšetření,“ sdělil serveru Lidovky.cz dojmy pětačtyřicetiletý Pavel M.

I přes komplikovaná nařízení páteční volební den podle komise probíhal hladce. „Nenastal žádný problém, lidé jsou milí a nikdo nepřišel s tím, že by nedodržoval nařízení,“ popsala pro server Lidovky.cz Andrea Divoková, předsedkyně komise v Brdičkově ulici, kde byl volit i prezident Miloš Zeman se ženou.

Nebyly vidět jen úsměvy

Podobné hodnocení zaznívá i z dalších volebních místností. „Všichni jsou vzorní, zatím se nám nestalo, že by někdo přišel a nedbal na pravidla,“ popsala serveru Lidovky.cz Jitka Soukupová, členka volební komise a zároveň i mluvčí radnice v Berouně. Doplnila, že pokud by se stalo, že by někdo přišel bez roušky, mají v zásobě jednorázové ústenky.

I kdyby se přece jen objevil nějaký „potížista“, který by odmítal dodržovat hygienická nařízení, jsou na to v komisích připravení – museli by požádat o pomoc policii. „Naštěstí se nic takového nestalo, ale pokud by k tomu došlo, museli bychom ho nechat odvolit, ale následně bychom to řešili přes policii, neboť by se jednalo o porušení nařízení ministerstva zdravotnictví,“ nastínila možný scénář Soukupová.

Poklidnou volební situaci si pochvalují i jinde. Například paní Jana, která odpoledne dorazila vhodit hlasovací lístek do urny na Jihlavsku, byla spokojená. „Tím, že bydlím v malé vesnici kousek od Telče, jsem byla ve volební místnosti sama. Ale všechno měli perfektně připravené, jednorázové roušky, dezinfekce, jediné, co kvůli rouškám nebylo vidět, byly úsměvy ostatních,“ podotkla serveru Lidovky.cz.

Volby pokračují v sobotu do 14. hodiny. Lidé si v nich vybírají politiky do krajských zastupitelstev a třetiny horní parlamentní komory. Senátní volby jsou na rozdíl od těch krajských dvojkolové. Voliči tak přijdou i 9. a 10. října.