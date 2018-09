‚Vyženeme Drop In z Bulovky‘ sliboval Céza z ČSSD. Prý to byla chyba, heslo nechal odstranit

PRAHA „Vyženeme Drop In z Bulovky“ stálo na billboardu lídra ČSSD v Praze 8 Víta Cézi. Po kritice i ze strany sociálních demokratů jej nechal odstranit. Nyní se brání tím, že došlo k chybě. Heslo mělo být napsáno v úplně jiném znění. S informací přišel server Aktuálně.cz.

Kandidát sociálních demokratů na starostu v Praze 8 Vít Cézá ve své kampani voličům sliboval, že odstraní metadonové centrum Drop In z Nemocnice Na Bulovce. Po umístění billboardů se však dočkal vlny kritiky, i od spolustraníků.

Drop in Drop In je středisko pro prevenci a léčbu drogových závislostí. Svým klientům nabízí profesionální služby v oblasti léčby závislostí se zaměřením na nealkoholové drogy. Je to nestátní nezisková organizace a nestátní zdravotnické zařízení.

„Naprosto se distancuji od této kampaně. ČSSD lidem v problémech pomáhá, nikam je nevyhání,“ napsal náměstek pražské primátorky Petr Dolínek. „Pokud to myslí v pozitivním kontextu, že se bude snažit, aby ti lidé chodili spíše do center duševního zdraví, tak budiž. Ale pokud myslí ‚vyženeme‘, tak je to pro mě trošku populistický slogan,“ řekla pro Aktuálně.cz sociální demokratka a náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.



Některým občanům v sousedství Nemocnice Na Bulovce přítomnost Drop Inu vadí. „Lidé si stěžují na to, že klienti centra často polehávají v okolním parku, obtěžují je žebráním či jsou agresivní,“ píše server.

Chyba v týmu

„Bohužel došlo k vytištění nesprávného hesla, které bylo pouze jedním z navrhovaných v rámci interní diskuze. Heslo, které jsem na tomto plakátu chtěl použít, znělo ‚Nechceme Drop In pouze na Bulovce ‘,“ vysvětluje na svém facebookovém účtu Vít Céza. Pro Aktuálně.cz uvedl, že k chybě došlo v rámci jeho pracovního týmu. „Jak jsem to zjistil, tak jsem nechal ten plakát odstranit,“ řekl Céza.

Podle slov lídra ČSSD v Praze 8 šlo pouze o jeden billboard s tímto heslem. „Za uvedení chybného hesla se každopádně organizaci Drop In velmi omlouvám,“ píše Céza v závěru svého prohlášení na facebooku.

Dle serveru Aktuálně.cz bývalý ministr pro lidská práva a nynější předseda Poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka vysvětlení kandidáta Cézi přijal a věří mu. „Věřím vysvětlení pana kandidáta. Jinak by mě mrzelo, kdyby měl takový program,“ řekl.