Otazníky kolem pražské MHD. Zakázku získala firma, v které působil ředitel Gillar

Praha Martin Gillar je vášnivý hokejista. Od dětství hrával závodně, dotáhl to do nižší ligy v Příbrami. Přestože u něho zvítězilo studium práv, po jeho dokončení se k hokeji vrátil. V rámci České asociace hokejistů hráčům radil, jak uplatňovat svá práva. A právě zhruba před pěti lety si v prostředí hokeje vytvořil vazby, o které se nyní může opřít i v pražském dopravním podniku – kde pracuje jako generální ředitel.

Společná minulost

Poradenská skupina Arrows je na trhu považována za velmi dynamickou a rostoucí společnost. Její působnost je celorepubliková. Kanceláře najdete v sedmi městech. Řídícím partnerem uskupení je bývalý poslanec ODS a exnáměstek ministra spravedlnosti

Jednou ze specializací Arrows je poskytování právních služeb. Letos v září její „právní divize“ Arrows advokátní kancelář podepsala rámcovou smlouvu na právní poradenství s pražským dopravním podnikem. Jak ukazují dokumenty dostupné na veřejném serveru Hlídač Státu, hodinová mzda byla stanovena na dva tisíce korun. Pavel Staněk, který má zkušenosti i z působení v Legislativní radě vlády.

Dopravní podnik si Arrows vybral v poptávkovém, podlimitním řízení. To se vztahuje na levnější zakázky, které není třeba soutěžit v otevřeném tendru. Podobně si objednal právnické rady od několika dalších advokátních kanceláří. Že pražský městský dopravce ukázal na Arrows, však nemusí být úplná náhoda. Kancelář a ředitele podniku Gillara totiž pojí společná minulost. Arrows vznikla letos v lednu spojením již existujících kanceláří, mezi nimiž byla i společnost Legalcom. Ta je pro tento příběh důležitá z důvodu, že Gillar v ní v minulosti pracoval, a jak ukazují veřejně dostupné materiály, nehrál v ní podřadnou roli.



Tým CAIHP v roce 2014



Říjnové vydání bulletinu České asociace hokejistů z roku 2014 s Gillarem přineslo rozhovor o hráčských právech. Autoři letáku představili Gillara jako špičkového tuzemského právníka pracujícího pro společnost Legalcom, která asociaci poskytovala právní služby. Na dalších stránkách je Gillar uveden jako partner kanceláře, po boku majitelů Legalcomu Libora Zbořila a již zmiňovaného Pavla Staňka, který je šéfem skupiny Arrows.

Šéf dopravního podniku Martin Gillar Do vedení pražského dopravního podniku se dostal v červnu 2016. Byl nominantem hnutí ANO. Působil i v představenstvu podniku ČD – Telematika.



Předtím se věnoval zejména právnické praxi. Zkušenosti sbíral mimo jiné v advokátní kanceláři Legalcom. V jejím dresu například poskytoval poradenství pro Českou asociaci hokejistů.



Byl prezentován jako partner kanceláře po boku advokátů Pavla Staňka a Libora Zbořila. Ti spoluvlastní nástupníka Legalcomu, kancelář Arrows, která v září získala zakázku na právní poradenství pro pražský dopravní podnik. Gillar i zástupci Arrows odmítají, že by k tomu došlo na základě jejich známosti z minulosti.

Ředitel Gillar ubezpečuje, že s kanceláří Arrows, tedy nástupníkem „jeho“ Legalcomu, vazbu nemá. Dodal, že smlouva zatím nebyla využita – tedy že nedošlo k žádné objednávce právních rad. Dle svých slov spolupráci s Legalcomem ukončil na podzim roku 2013, kdy nastoupil do vedení polostátního podniku ČD – Telematika. To je však v rozporu s citovanými údaji hokejovému bulletinu hráčské asociace, kde je ještě na podzim 2014 vedený jako partner této právní kanceláře.



Mediální zástupce kanceláře Arrows Tomáš Staněk provázanost s ředitelem dopravního podniku odmítá. „Advokátní kancelář Arrows nemá s Martinem Gillarem žádný vztah a rozhodně odmítá, že by její poptání bylo jakkoliv nestandardní, nebo dokonce domluvené. Váš dotaz na toto je opravdu velmi zavádějící,“ sdělil LN Tomáš Staněk z agentury Allmedia4U. Rozpor v informacích o délce působení Gillara v Legalcomu nevysvětlil – pouze uvedl, že Gillar nebyl v majetkové struktuře a působil pouze jako koncipient.



Před rokem server MotejlekSkocdopole.com informoval o jednáních o možném spojení mezi kancelářemi Legalcom a společností HSP & Partners. Fúzi se nakonec nepodařilo domluvit, zajímavé je ale majetkové pozadí. Majitelem HSP & Partners je vlivný advokát Květoslav Hlína, jehož firma poskytuje dopravnímu podniku právní služby. Gillar v minulosti působil jako advokátní koncipient v Hlínově kanceláři. Hlína potvrdil, že jeho společnost s advokáty z Legalcom krátkodobě spolupracovala. Zakázky pro dopravní podnik jim však Hlína zprostředkovat nepomáhal. Zástupce společnosti Arrows, která z Legalcomu vznikla, nechtěl spekulace o údajné fúzi s Hlínovou kanceláří komentovat.

Flek pro slečnu

Gillar při práci pro hráčskou hokejovou asociaci navázal více kontaktů. Zmiňovaný bulletin, ve kterém byl prezentovaný jako partner firmy Legalcom, vydala společnost Legaldeal. V ní Gillar působil jako místopředseda představenstva. Majitelem Legaldealu je Josef Voltr, který se v červenci roku 2016 stal v dopravním podniku vedoucím odboru marketing a komunikace – pouhý měsíc poté, co se Gillar stal šéfem pražského městského dopravce.



Personální tok na trase dopravník podnik – Legaldeal je však obousměrný. Letos v únoru LN upozornily, že v auditním oddělení městského dopravce pracovala Gillarova partnerka Petra Hrůzková. Politici z hnutí ANO, které Gillara do vedení podniku vysadilo, znervózněli, aby se z tohoto citlivého příběhu nestal průšvih. Hrůzková raději v únoru z podniku odešla a zamířila do firmy Legalsoft, kde od října působí jako jednatelka. Legalsoft je dcerou firmy Legaldeal, kterou vlastní marketingový ředitel dopravního podniku Voltr.

Kancléřův parťák

Advokátní kancelář Arrows měla do letošního léta v dopravním podniku silného spojence. Advokát Roman Ambrož pro městskou společnost dlouhodobě vymáhá pohledávky od černých pasažérů. Jde o jednu z nejlukrativnějších zakázek, jakou mohou právníci v dopravním podniku získat. Ambrož s kanceláří Arrows podle zjištění LN donedávna spolupracoval. „S advokátní kanceláří Arrows a s jejím právním předchůdcem advokátní kanceláří Legalcom jsem do srpna letošního roku spolupracoval v pozici externího advokáta ve věcném rozsahu generální advokátní praxe,“ uvedl Ambrož.



Zástupci kanceláře Arrows odmítli, že by jejich firma pro dopravní podnik vymáhala pohledávky od černých pasažérů. Jednou z firem, která se v minulosti starala o vymáhání pohledávek pro dopravní podnik, byla Tessile ditta services. Místopředsedou jejího představenstva byl v letech 2009 až 2012 hradní kancléř Vratislav Mynář. V orgánech firmy působil právě i brněnský advokát Ambrož. Ten je Mynářovým obchodním partnerem. Znají se od 90. let a v minulosti sponzorsky podpořil prohradní partaj SPOZ. Poskytl také právní rady při zakládání Nadačního fondu prezidenta republiky Miloše Zemana.