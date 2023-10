Už každé čtvrté auto v centru Prahy je „zásobovač“. Radnice si neví rady, expert doporučuje způsob chytré regulace

Detailně to má spočítané Praha – v centru metropole se během posledních čtyř let jejich počet zdvojnásobil na 70 tisíc denně. To je více než čtvrtina vozidel, která tam každý den projedou. Více aut v ulicích znamená i častější „zašpuntování“ dopravy. Proto se chystají omezení s cílem zklidnit provoz.

Kupříkladu vedení městské části Praha 1 pracuje na vymezení časových slotů pro vjezd „zásobovačů“. Brno už k podobnému opatření sáhlo. Někde také zkoušejí podpořit projekty typu komunitního zásobování nebo cyklologistiky.

„Auta zásobování a kurýrních služeb jsou dnes obrovský problém, daleko větší než běžná doprava. Lidem do domácností se totiž vozí kdeco, od toaletního papíru přes hotové jídlo až po pračky a ledničky. To ve svém důsledku města značně zatěžuje. Může se stát, že brzy nápor nevydrží,“ řekl serveru Lidovky.cz Zdeněk Lokaj, dopravní expert z Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze.