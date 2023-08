Za vjezd do centra Prahy zaplatíte dvě stovky. Novinka má platit od ledna

Anketa: Jak by vaše radnice zareagovala v případě, že by Praha 1 zpoplatnila průjezd Malou Stranou a Smetanovým nábřežím?

Ondřej Matěj Hrubeš (ODS), radní Prahy 6 pro dopravu

Pro Prahu 6 by to znamenalo, že musí intenzivně jednat s magistrátem, aby došlo k zásadnímu zvýšení ceny hodinového parkování v centrální části Prahy 6, abychom se nestali levným parkovištěm pro Středočechy, a zároveň došlo k většímu vymáhání pokut za špatné parkování. Není přípustné, aby se problém Prahy 1 jen přelil k nám. Zároveň budeme žádat magistrát, aby začal v ranních špičkách omezovat počet přijíždějících vozidel ze Středočeského kraje, například pomocí světelných signalizací.

Ondřej Rut (Strana zelených), místostarosta pro dopravu Prahy 3

Zpoplatnění průjezdu by na Prahu 3 nemělo velký vliv na rozdíl od jiných městských částí. Omezení dopravy musí být plánováno systémově na úrovni hlavního města. Žádoucí snížení objemu tranzitní dopravy pro jednu městskou část zpravidla znamená zhoršení pro jinou. Proto o takovém omezení nemůže žádná městská část rozhodovat sama. Byl by to nebezpečný precedent. To říkám s plným pochopením a podporou pro snahy o omezení tranzitu zrovna na Malé Straně a Smetanově nábřeží.

Tomáš Halva (TOP 09), radní Prahy 2 pro dopravu

Návrh vnímám jako velmi nešťastný a nesystémový. Tranzitní doprava trápí nejen Prahu 1, ale i další centrální MČ. Prahu 2, na jejímž území se nacházejí celoměstsky zásadní dopravní tahy, nevyjímaje. Tranzitní doprava prochází také dalšími lokalitami obytného charakteru, jako je Rašínovo nábřeží, náměstí Míru a další. Tady všude žijí tisíce obyvatel, které tranzitní doprava také trápí. Omezení, které radnice Prahy 1 navrhuje, sem přivede denně další tisíce automobilů, s čímž rozhodně jako radní nemohu souhlasit. Pokud podpořit omezení zbytné tranzitní dopravy, tak takové, které bude centrum města řešit systémově a jako celek. Nikoli jen omezením ve vybraných ulicích.

Mikuláš Pobuda (ODS), radní Prahy 10 pro dopravu

Na to bychom asi pozitivně reagovali, pokud by byl dokončený Pražský okruh, pak by to totiž dávalo smysl. Do té doby takovouto myšlenku považuji za bezpředmětnou a nejsem si zcela jist, zdali by Pražané takovýto krok kvitovali. Nedávalo by to totiž smysl. V případě, že nebude vnější okruh a za průjezd centrem by se mělo platit, bude těžké takovou věc obhájit.

Tomáš Holeček (ODS), radní pro dopravu Prahy 9

Pokud bychom zavedli systém zpoplatnění ulic, nikdo nezabrání starostům z jiných městských částí, aby postupovali stejně. Na samotném konci procesu bude naprosto nepřehledný systém zpoplatňování v různých městských částech. Vznikl by takový „guláš“, že by na to elektronické bankovnictví bylo krátké. Dovedeno ad absurdum, kdybychom zpoplatnili naši Poděbradskou, byli bychom rázem asi nejbohatší městská část. Bez diskusí je, že město musí napnout všechny síly, aby pomohlo ŘSD dokončit Pražský okruh a dobudovalo vnitřní okruh. Pak bude možné definitivně a efektivně vyřešit dopravu v centru města.

Jaroslav Míth (ODS), radní Prahy 4 pro dopravu

Pokud se zpoplatnění bude týkat průjezdu pouze těmito lokalitami, tak ze strany naší městské části nebudeme přijímat žádná opatření. Pro nás je klíčový průjezd přes Severojižní magistrálu, kde by se omezení přeneslo přes Nuselský most až do Prahy 4. Toto zatím naštěstí navrhováno není. Dané lokality se u nás projeví v dopravě pouze na Podolském nábřeží a tady je kritická na pár let oprava Barrandovského mostu. Proto bychom striktně požadovali toto zpoplatnění realizovat až po ukončení oprav.

Tomáš Slabihoudek (TOP 09), radní Prahy 8 pro dopravu

Zatím probíhá diskuse a neznáme finální podobu návrhu. Ale samozřejmě nechceme, aby toto opatření mělo negativní dopady na provoz v Karlíně, Libni či dalších částech Prahy 8. Pochopitelně se naskýtá logická otázka, zda v případě, kdy bude nějakým způsobem zpoplatněn průjezd v části Prahy 1, se neotevře pomyslná Pandořina skříňka, kdy i další městské části budou žádat o zpoplatnění vysoce tranzitních dopravních tepen na svém území. V Praze 8 by to mohl být případ zpoplatnění tranzitní dopravy např. v oblasti Karlína.

Pavel Zelenka (Praha sobě), místostarosta pro dopravu Prahy 7

Musíme se rozhodovat na základě dat a ta jednoznačně říkají, že z omezení tranzitu centrem bude mít prospěch drtivá většina obyvatel města, protože se přestane zpožďovat tramvajová doprava. Podle měření a modelů, které si Praha nechala zpracovat, se tranzitující automobily přesunou na páteřní komunikace, kam patří, a navýšení nepřesáhne v Blance či na magistrále pár jednotek procent. Žádná apokalypsa nenastane. Omezení tranzitu centrem mělo nastat už současně s otevřením tunelu Blanka, který stál 40 miliard a jehož smysl na plakátech obhajovala hesla „Auta patří pod zem.“ Takže nyní by došlo jen ke splnění tehdejších slibů.

Milan Kryl (Piráti), místostarosta pro dopravu Prahy 5

Pro rezidenty Prahy 5 z oblasti od Újezdu k náměstí Kinských chceme vyjednat výjimku, tedy stejné podmínky, jako budou mít rezidenti Prahy 1. Zatímco ostatní budou mít možnost volby, jet ze Smíchova do Holešovic zadarmo tunely nebo si zaplatit za průjezd Malou Stranou, tak pro obyvatele popsané oblasti nedává smysl jet opačně nejprve na Smíchov, aby se pak dostali do tunelu.

Poznámka: Anketa byla pořízena na konci června, neodráží tak aktuální informace o zavedení zpoplatněného vjezdu do centra Prahy.