Zeman chce po Babišovi odvolání Blatného a ředitelky SÚKL. Kvůli postoji ke Sputniku

Praha Prezident Miloš Zeman bude chtít po premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby z funkce odvolal ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a ředitelku Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irenu Storovou. Řekl to v rozhovoru serveru Parlamentní listy.

Vadí mu jejich postoj k ruské vakcíně Sputnik. Jejím odmítáním podle něj nesou odpovědnost za úmrtí lidí v Česku na covid-19. Zeman chce, aby ve funkci skončil i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Zeman prosazuje, aby Česko při očkování využilo ruské i čínské vakcíny. Blatný požaduje, aby byly vakcíny schváleny úřady v rámci Evropské unie, stejně jako ostatní využívané očkovací látky. Stejný závěr přijali na nedávné schůzce hlavní ústavní činitelé včetně Zemana.

Nyní ale prezident chce, aby vakcíny schválil SÚKL a Česko jimi začalo očkovat ještě před rozhodnutím evropských orgánů. V rozhovoru ve středu Blatného a Storovou označil za hlavní překážky pro dodávky vakcín. O jejich odvolání chce s Babišem v blízké době jednat. Uvedl také, že premiér udělal chybu, když mu navrhl do funkce Blatného.

Odvolání ministrů navrhuje premiér, reagoval na Zemanova slova Hamáček. Kdyby měl šéf ČSSD výhrady k Petříčkovi, podle Hamáčka by je sdělil.

Prezident Miloš Zeman už před časem uvedl, že je mu líto ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Pozoruje na něm syndrom vyhoření. Kdyby si ministr odpočinul, možná by to bylo k dobrému. Řekl to televizi CNN Prima News.

„Ale znova opakuji, nebyl to špatný ministr. Udělal kus práce. A teď mně připadá, že už je velmi, velmi unavený,“ odpověděl před časem na dotaz, zda by měl Blatný skončit.