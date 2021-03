O dovoz své vakcíny do Česka stojí po Rusku i Čína. Podání obou látek občanům zatím brání legislativa

Praha Sotva se v pondělí oživily zprávy o možném dovozu ruské vakcíny Sputnik V do Česka, na Pražský hrad se hned v úterý za prezidentem Milošem Zemanem vypravila konkurenční Čína. Říši středu zastupovali představitelé společnosti CITIC Europe Holding, nechyběl ani člen jejího představenstva a šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík. Na přetřes přišla čínská očkovací látka Sinopharm, kterou země, kde koronavirus začal, vyváží do zahraničí.

„Nic konkrétního se na schůzce nedohodlo. Žádná formální jednání o českém nákupu vakcíny neprobíhají. Zatím jde jen o sondáž,“ řekl serveru Lidovky.cz diplomatický zdroj s tím, že je legitimní, když stát zjišťuje všechny možnosti. „Dělají to i ostatní unijní země,“ dodal.

Podle Zemanova kancléře Vratislava Mynáře zástupci firmy informovali prezidenta, že všichni zaměstnanci CITIC absolvovali obě dávky očkování čínskou vakcínou Sinopharm. „Mohou říct, že kdokoli z jejich známých a okolí ze CITIC byl očkován, nebyl nakažen covidem, což je důkazem toho, že Sinopharm funguje,“ řekl Mynář. Čínskou vakcínu dostali zatím ale jen čínští zaměstnanci firmy. „Nejsem očkovaný žádnou vakcínou,“ uvedl pro server Lidovky.cz Tvrdík.

Věc vlády, ne prezidenta

Ačkoli Čína je podle nedávného vyjádření prezidenta Si Ťin-pchinga ochotna vyhovět každému, kdo o její vakcínu projeví zájem, Zeman, který už podstoupil vakcinaci americkou látkou Pfizer, o české cestě rozhodnout nemůže. „Je to věc vlády, nikoli prezidenta. Ten nemůže domlouvat žádné konkrétní podmínky ani s Ruskem, ani s Čínou,“ řekl vysoce postavený zdroj.

Kabinet podle něho prozatím čínskou vakcínu neřeší. „Na vládě o tom debata nebyla. Premiér je o aktivitách Hradu informován, ale je to spíš o tom, že se zjišťují možnosti postupu, s kým případně jednat, jestli se státem, nebo s firmou, za jakých podmínek by případně vakcíny dodali a podobně,“ dodal zdroj s tím, že ministr zdravotnictví by měl s čínskou vakcínou velký problém. To má ostatně i s ruskou látkou Sputnik V, která už, pokud povolí, klepe na vrata.

Příjezd vakcíny Sinopharm do Maďarska

U Sputniku stále platí, že aby se mohl do Česka dovézt, musel by k němu vydat stanovisko Úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL), který od víkendu studuje dokumenty od ruské strany. Na základě případného stanoviska by vakcína dostala na českém trhu zelenou jedině tehdy, kdyby jí udělil výjimku právě ministr zdravotnictví. Stejný scénář by čekal i čínskou látku.

Mimo Brusel, mimo zákon

I pak by ale ani Sputnik, Sinopharm, či jakákoli jiná vakcína nezahrnutá v centrálním nákupu Evropské komise, ke kterému se Česko zavázalo, nemohla skončit například v očkovacích centrech či v ordinacích praktiků. Neumožňuje to český očkovací zákon č. 569/2020 Sb., který vstoupil v platnost na konci loňského roku.

Podle ministerstva zdravotnictví se tak úhrada očkovací látky, samotného očkování a distribuce z prostředků veřejného zdravotního pojištění nevztahuje na očkovací látky nakoupené jinak než společným nákupem realizovaným Evropskou komisí. Stejně tak neponese stát odpovědnost za újmu způsobenou očkovací látkou, která není nakoupená v rámci společného nákupu Komise. Změna zákona by musela projít přes český parlament.

Čínská cesta Čína začala očkovat v červnu loňského roku. Doposud čínské úřady schválily použití čtyř preparátů. Kritiku sklízí za netransparentnost.

Ze států EU čínskou vakcínu schválilo a zakoupilo pouze Maďarsko. Premiér Viktor Orbán se dokonce nechal látkou od firmy Sinopharm naočkovat.

Čínské vakcíny se většinou podávají ve dvou dávkách. Jsou na bázi inaktivovaného koronaviru.

Další čínské, adenovirové vakcíny Conviecia, stačí jen jedna dávka.

Samotné vakcíny by se bez legislativní změny nemohly hradit ze státního rozpočtu, tudíž by nemohly jít do běžného zdravotnického systému a musely by jít napřímo třeba firmám. Ty by si je zaplatily ze svého a zaměstnancům by očkování dávaly například formou bonusu. „Mezi firmami se nyní dělá sondáž, zájem z byznysu lze předpokládat,“ doplnil zdroj serveru Lidovky.cz.

S Ruskem český premiér Andrej Babiš (ANO) jedná podle zjištění serveru Lidovky.cz o dvaceti tisících dávkách Sputniku, které by v případě výjimky od českých úřadů mohly doputovat do 25. března, v dalších měsících by šlo o statisíce kusů. Cena za jednu dávku nemá překročit deset dolarů. O čínské vakcíně Sinopharm zatím podobné detaily chybí.

Česko může v současné době dle zákona veřejnost očkovat jen vakcínami firem Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna, do konce týdne by mohla dostat evropskou zelenou i vakcína firmy Johnson & Johnson.