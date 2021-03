Vakcína Sputnik V by mohla do Česka dorazit do konce března. Zatím 20 tisíc dávek, pokud bude zájem

Praha Pokud dá Česko zelenou ruské vakcíně Sputnik V, do zhruba 25. března by mohlo do tuzemska doputovat 20 tisíc dávek. Tedy pro deset tisíc lidí. V další vlně do měsíce a půl se hovoří už o statisících dávek, odhadem by mohli Češi získat až půl milionu dávek Sputniku V. To by stačilo na proočkování 250 tisíc obyvatel.

Serveru Lidovky.cz to řekl vysoce postavený zdroj blízký vyjednávání s tím, že cena jedné dávky nepřekročí deset dolarů (zhruba 216 korun). A její aplikace bude čistě dobrovolná. Ani vláda nechystá žádnou podpůrnou kampaň, která by ruskou vakcínu v očích veřejnosti „očistila“. Do vyjednávání s Ruskem o Sputniku se zapojil už před necelým měsícem premiér Andrej Babiš (ANO), a to ihned po návratu z návštěvy Maďarska, kam se „odjel inspirovat“. Právě Maďarsko zatím jako jediný stát EU Sputnik nakoupilo. Babiš poté navázal komunikaci s The Russian Direct Investment Fund, který Sputnik V spravuje, a s ruským ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem. Ten Česku slíbil maximální součinnost a potvrdil, že Česká republika je pro Ruskou federaci prioritní zemí. „Babiš je nadále s Manturovem v intenzivním kontaktu, rychle se podařilo získat potřebné dokumentace a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) od víkendu vše studuje,“ řekl serveru Lidovky.cz diplomatický zdroj. V rukou Blatného Pan Sputnik V míří vysoko. O Kirillu Dmitrijevovi se spekuluje i jako o možném nástupci Putina Vše ale záleží na tom, jestli ministr zdravotnictví udělí výjimku k použití neregistrované vakcíny. „Ministerstvo zdravotnictví o udělení výjimky pro vakcínu Sputnik V na základě zákona o léčivech momentálně nejedná. Ministr zdravotnictví Jan Blatný poskytl své stanovisko k vakcíně Sputnik V již několikrát, a na tomto jeho názoru se nic nezměnilo,“ potvrdila v pondělí serveru Lidovky.cz mluvčí rezortu Barbora Peterová. Důležité je nicméně slovo momentálně. Podle informací serveru Lidovky.cz začne Blatný na udělení výjimky pracovat až v momentě, kdy bude mít stanovisko od SÚKL. A to podle zdroje nebude dlouho trvat. „Od povolení českého ministerstva zdravotnictví ruská strana garantuje, že do maximálně dvou týdnů dodá 20 tisíc vakcíny Sputnik, to znamená pro deset tisíc osob, za necelých deset dolarů za jednu dávku. Další statisíce by měly plynout do Česka následně,“ doplnil vysoce postavený zdroj. I kdyby SÚKL vydal negativní stanovisko k vakcíně, ani to ještě nemusí Blatného od udělení výjimky odradit. „Je čistě na ministru zdravotnictví, jaké k tomu vydá povolení. V historii už se stalo, že ministerstvo zdravotnictví vydalo povolení k použití i přes odmítavé stanovisko SÚKL,“ dodal zdroj. Blatný sice stále říká, že chce počkat na Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA), bez ohledu na ní ale může požádat SÚKL o stanovisko, což patrně udělá. Z kuloárů navíc zaznívá, že Sputnik V již brzy opravdu požádá Evropskou agenturu o registraci, což by českým snahám velmi pomohlo. „Byli bychom o krok napřed, byli bychom rychlejší. Máme předobjednávku,“ řekl zdroj. Stopka pro cestování Evropská registrace by navíc odstranila poměrně výraznou vadu na kráse ruské vakcíny: dokud totiž není Sputnik V schválen Evropskou agenturou pro léčivé přípravky pro použití na evropském trhu, v případném vakcinačním pase nemá co dělat. To by v praxi znamenalo, že kdo by chtěl po EU cestovat a byl naočkován právě Sputnikem V, měl by problém. Evropské státy by toto očkování neuznaly. Pokud by EMA schválila Sputnik zpětně, očkování by mohlo platit. Debaty o vakcinačním pase ale teprve na evropské úrovni startují.