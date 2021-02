Pan Sputnik V míří vysoko. O Kirillu Dmitrijevovi se spekuluje i jako o možném nástupci Putina

MOSKVA „Jak vidíte, zatím je všechno v pořádku.“ Tato slova pronesl loni v létě Kirill Dmitrijev, šéf Ruského fondu přímých investic (RFPI). Popisoval jimi novinářům svůj stav, když si nechal jako dobrovolník vpravit do těla ještě neověřenou ruskou vakcínu Sputnik V, za jejímž vývojem stojí fond, kterému předsedá. Jeho slova ale zároveň brilantně vystihují kariéru ještě donedávna málo známého Putinova muže přes investice.

Pandemie dala Kremlu novou příležitost komunikovat s okolním světem z pozice, kterou preferuje, z pozice nadřazenosti. K tomu Rusku pomohlo i to, že do světa mohlo hlásat, že jako první na světě zaregistrovalo vakcínu proti covidu. Moskva ví, že ve světě paralyzovaném covidem to může zafungovat lépe než ukázka zbraní.



Tváří ruského boje s koronavirem ale není ruský prezident Vladimir Putin. To by již nešlo v době, kdy se Rusko před světem uzavírá kvůli sankčnímu tlaku i obavám z otřesů, jež by mohly zemi potkat ke konci Putinova funkčního období v roce 2024. Pan Sputnik V je Kirill Dmitrijev.

Šéf RFPI má nadstandardní vztahy s Vladimirem Putinem. Pojítkem jsou ženy.

Manželka šéfa fondu Natalja Popovová je univerzitní spolužačkou Kateriny Tichonovové považované za Putinovu dceru. Popovová v současné době působí jako zástupkyně ve fondu Národního intelektuálního rozvoje řízeného právě Tichonovovou. V dozorčí radě fondu údajné Putinovy dcery sedí i Dmitrijev.

Katerina Tichonovová a ruský prezident Vladimir Putin.

Právě blízkost k Tichonovové má z Dmitrijeva dělat potenciálního nástupce Vladimira Putina v prezidentském křesle. V tomto smyslu se vyjádřil loni v létě politolog a někdejší prominentním poradcem Kremlu Stanislav Belkovskij. Tuto variantu ale vylučuje politolog a šéf organizace Politická expertní skupina Konstantin Kalačov.

V jako vítězství

„Jeho talenty nelze zpochybnit. Mluví plynule anglicky, je profesionálem v oblasti přímých investic, ví si rady s řešením delikátních úkolů a má kontakty po celém světě. Je mi líto, to ale nejsou vlastnosti, které má mít ruský prezident,“ vysvětlil pro Lidovky.cz Kalačov. Na stranu druhou, Dmitrijevova hvězda stoupá. Byl to právě on, kdo na sklonku loňského roku rozklíčoval, co znamená „véčko“ v názvu ruské vakcíny. Představuje prý vítězství. A ačkoliv to má být vítězství v boji nad koronavirem, je to i Dmitrijevovo osobní poselství.

Jím řízený Ruský fond přímých investic dokázal financovat výrobu Sputniku V a postarat se o jeho mezinárodní záštitu. Ale tím neskončil. Fond investoval do výroby tuzemských rychlotestů na covid-19 a stojí i za výrobou ruského léku proti koronaviru Avifavir. Má rovněž podíl ve firmě NtechLab specializující se na technologii přesného rozpoznávání tváří, kterou ruské bezpečnostní složky využívají k odhalení narušitelů karantény a nyní i proti účastníkům nepovolených protivládních demonstrací.

RFPI se taktéž podílel v dubnu loňského roku na dodávkách pětačtyřiceti plicních ventilátorů Aventa-M ruské provenience do USA. Pro Moskvu však tato PR akce pod heslem „Pomáháme Americe“ skončila neslavně. Kvůli sérii smrtelných nehod v ruských nemocnicích nechala americká Federální agentura pro krizové situace ventilátory pro jistotu sešrotovat.



Amerika je, zdá se, Dmitrijevovým prokletím. Když na jaře 2018 do médií začaly unikat podrobnosti vyšetřování týmu Roberta Muellera ohledně ruského vměšování do amerických voleb, jméno ruského investora v něm figurovalo. Dmitrijev byl podezříván, že je spojkou mezi Kremlem a týmem Donalda Trumpa.

Putinův investor

Kreml si Ruský fond přímých investicí přinejmenším hýčká. Suverénní fond založený Vladimirem Putinem a tehdejším prezidentem země Dmitrijem Medveděvem v roce 2011 a financovaný ze státní kasy měl původně zahraničním investorům ukázat jiné Rusko – ekonomicky přitažlivé, přívětivé a moderní.

Ještě donedávna platilo, že RFPI může investovat výlučně se zahraničním partnerem. Po turbulentním vývoji ve vztazích Moskvy se Západem toto pravidlo vzalo za své. V posledním předcovidovém roce fond zainvestoval přes 365 miliard rublů (cca 106 miliard korun) do více než 20 projektů v Rusku. „Fond spravuje solidní kapitál, aktivně se snaží přilákat přímé investice do ruské ekonomiky, ale také se snaží upevnit mezinárodní kontakty,“ uvedl pro LN Konstantin Kalačov.