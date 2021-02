Izrael údajně používá vakcínu jako ‚novou diplomatickou měnu‘. Sputnik mu měl pomoci při vyjednávání s Asadem

Jeruzalém/Damašek/Moskva Izrael a Sýrie – mocnosti, které jsou dlouhodobě „na nože“. Země si vyměnily zajatce, Izrael však údajně ke dvěma syrským pastýřům přidal i Sputnik za miliony. Informaci vláda cenzurovala a následně ji odmítla komentovat. Nyní čelí kritice, podle médií užívá své zásoby vakcíny k hraní geopolitických her.

Izrael se Sýrii uzavřel minulý týden dohodu o výměně zadržovaných občanů. Židovský stát poslal zpět do vlasti dva Syřany, zřejmě pastýře, kteří se dostali na jeho území v uplynulých týdnech. Damašek výměnou za to navrátil Izraelku, která žila v ultraortodoxní osadě na Západním břehu a v Sýrii byla zadržena poté, co podle izraelských zdrojů omylem překročila vysoce střežené hranice. Dohodu mělo podle vyjádření izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zprostředkovat Rusko.

Domluva mezi mocnostmi, které spolu nemají kvůli dlouholetým konfliktům žádné diplomatické vazby, údajně neproběhla tak hladce, jak stojí v oficiální verzi. Dohoda měla mít další bod znění. Izraelský anonymní zdroj podle britského deníku The Guardian uvedl, že Izrael tajně zaplatil částku 1,2 milionů dolarů (cca 25 milionů Kč) Rusku za vakcínu Sputnik V, která měla být následně dovezena prezidentu Bašár al-Asadovi do Sýrie. Přesný počet dávek známý není. V Sýrii, kterou zmítá již jedenáctým rokem občanská válka, vakcinační kampaň ještě nezačala.

Sobotní zpráva o dodávce byla v izraelském tisku celý den blokována, následně se začala šířit ve světových médiích a vláda od zákazu upustila. K informaci se v neděli vyjádřil izraelský předák Benjamin Netanjahu slovy „ani jedna dávka vakcíny z Izraele nebyla použita“. Zda vedení země platilo Moskvě za dodávky Sputniku, premiér odmítl komentovat. Mimo to Netanjahu poděkoval ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi za zprostředkování dohody a vyjádřil radost, že se podařilo navrátit Izraelku zpět do vlasti.

„Je nepřijatelné, aby docházelo k cenzuře informací, kterými disponuje Damašek a Moskva, ale běžní Izraelci k nim nemají přístup,“ řekl na účet svého bývalého kolegy Netanjahua jeho nynější vyzyvatel v březnových volbách Gideon Saar.

Dodávka vakcíny je terčem kritiky ze dvou důvodů – jednak není jasné, jak režim Bašára al-Asada s očkováním naloží, za druhé se ozývají hlasy, že by Izrael měl dávky věnovat Palestině, jelikož za očkování občanů na okupovaném území údajně nese spoluodpovědnost.

Jeruzalém zatím umožnil dopravu 2 000 dávek Sputniku do pásma Gazy, do Západního břehu Jordánu úřady poslaly 5 000 dávek Moderny. Palestina má nicméně vakcín stále nedostatek, v devítimilionovém Židovském státě již dostala první injekci více než polovina populace.

Média spekulují o tom, že Jeruzalém zamýšlí používat svůj vakcinační arzenál k upevnění pozice na poli zahraniční politiky a vylepšení vztahů s arabskými mocnostmi. Vakcíny novináři označují jako „novou diplomatickou měnu“, výměnu zajatců za očkování by vedení země mohlo podle britského listu provést i v případě Palestiny.