Francouzky z Islámského státu drží hladovku. Touží po návratu ze Sýrie do vlasti, kde chtějí před soud

Paříž Protestní hladovkou se od neděle snaží dosáhnout svého vydání zpět do Francie desítka žen, které jsou nyní i s dětmi v Sýrii v táboře pro lidi spojované s teroristickou organizací Islámský stát (IS). Paříž ale trvá na tom, že dospělé ženy mají stanout před soudem v Sýrii. Kurdské úřady je však podle AFP soudit nemohou a žádají, aby je převzala a soudila Francie.

Skupina do Francie málem odcestovala už na začátku roku 2019, francouzská vláda tehdy ale na poslední chvíli krok odvolala, podle listu Libération pod tlakem veřejného mínění. Paříž už několik let důsledně posuzuje zvlášť každý případ osob, které z Francie odešly žít či bojovat do oblastí ovládaných v minulých letech organizací IS. Doposud bylo z této skupiny navráceno do Francie 35 dětí. Jednalo se o sirotky nebo děti, jejichž matky byly ochotné děti poslat do Francie samotné, píše list Libération.



„Po letech čekání a s nulovou vidinou na soud přímo zde tyto ženy usoudily, že nemají jinou možnost, než přestat přijímat potravu,“ uvedli podle AFP zástupci několika zadržených žen Marie Doséová a Ludovic Rivire. „Ve zvukové zprávě zaslané blízkým ženy vysvětlily, že již nesnesou pohled na své trpící děti, chtějí přijmout zodpovědnost a být souzeny za své činy ve Francii,“ napsali v prohlášení právníci.

O repatriaci by musel osobně rozhodnout Macron

Zhruba 80 žen, které se přidaly k Islámskému státu, a 200 dětí je zadržováno v syrském táboře pod kurdskou správou. Podle listopadové zprávy Mezinárodního výboru červeného kříže (CICR), který v oblasti působí, děti trpí podvýživou, respiračními obtížemi a jsou drženy v „nelidských hygienických podmínkách“.

O změně v přístupu k posuzování případů lidí z Francie, kteří odešli bojovat za islámský stát nebo ho jinak podpořili, by podle listu Libération musel rozhodnout přímo prezident Emmanuel Macron.

„Za tu dobu, kdy zpravodajské služby a antiterorističtí soudci říkají, že je třeba je repatriovat, by už bylo načase, aby se (Emmanuel Macron) rozhodl. Nechat situaci takto vyhnívat není v souladu s obrazem právního státu,“ uvedl francouzský poslanec a právník Pierre Morel-A-L’Huissier, který podporuje vydání francouzských vězňů ze Sýrie.