Vakcína je pro Izrael jako politická zbraň. Ne všichni jsou ale z takové ‚diplomacie‘ nadšení

TEL AVIV/PRAHA Očkovací látky proti covidu-19 židovský stát využívá k „odměňování“ spřátelených zemí. Dodávky vakcíny do ciziny kritizuje opozice, podle níž premiér Netanjahu zneužívá očkování v předvolební kampani.

Česko, Maďarsko, Guatemala a Honduras nemají na první pohled skoro nic společného. Viděno optikou izraelské vlády je to ale jinak: právě tyto státy totiž diplomaticky podporují židovský stát tím, že buď již otevřely své velvyslanectví v Jeruzalémě (Guatemala), tento úmysl veřejně deklarovaly (Honduras) či v posvátném městě alespoň zřídily oficiální obchodní zastoupení (Maďarsko), případně tam z Tel Avivu přesouvají část své diplomatické agendy (Česko, od března tohoto roku).

Zmíněné čtyři země nyní Izrael, který loni s předstihem a za vyšší cenu než jiní koupil miliony vakcín proti covidu-19, odměňuje „dary“ v podobě očkovacích zásilek. Česko obdrželo letecky pět tisíc dávek od firmy Moderna v noci na úterý, stejný počet putuje do Hondurasu a Guatemaly. O srovnatelně velké dodávce do Maďarska informovala izraelská média, vyjádření tamějších úřadů nebylo do uzávěrky k dispozici.



Izrael považuje celý Jeruzalém za své „nedělitelné hlavní město“ navzdory tomu, že nárok na východní část města jako svoji budoucí metropoli vznášejí též palestinské úřady. Většina států uznává za izraelskou metropoli Tel Aviv a udržuje své diplomatické mise tam. Pro Izrael je proto jakékoli uznání statutu Jeruzaléma diplomaticky velmi cenné. Svoji ambasádu přesunuly do Jeruzaléma v roce 2018 Spojené státy.



Je proto zřetelné, že dodávky nedostatkových vakcín do uvedených čtyř států představují „odměnu“ za diplomatickou podporu Izraele, byť tamější úřady odmítají, že se jedná o tento typ obchodu. Podle zdrojů z izraelské vlády k tomu došlo „v reakci na žádost spřátelených zemí“.



„Nežijeme v monarchii“

Ne všichni v židovském státě jsou ovšem z izraelské vakcinační diplomacie nadšení. V zemi je opět před parlamentními volbami – 23. května se bude konat již čtvrté předčasné hlasování během necelých tří let – a oponenti pravicového premiéra Benjamina Netanjahua jej obviňují, že překročil své pravomoce a vakcíny zneužívá v předvolebním boji.

„Netanjahu rozdává vakcíny, které byly zakoupeny z peněz izraelských daňových poplatníků, aniž by si to nechal schválit (…) Jak vidno, myslí si, že řídí nějaké království a nikoli demokratický stát,“ napsal na Twitteru ministr obrany Benjamin Ganc. Ten byl donedávna, alespoň na papíře, Netanjahuovým spojencem, nyní jsou však oba muži opět nesmiřitelní rivalové.

Premiér se bránil tím, že očkovacích látek je v Izraeli dostatek a ambiciózní vakcinační program nebude kvůli dodávkám nevelkého množství vakcín do ciziny narušen.

Alespoň jednu dávku vakcíny proti nemoci covid-19 již dostalo téměř pět milionů Izraelců, tedy přes polovinu populace. To znamená, že Izrael je aktuálně nejrychleji očkujícím státem světa.

Palestinci poslední v řadě

V souvislosti s očkováním je židovský stát již delší dobu terčem kritiky proto, že součástí jeho očkovacího plánu nejsou Palestinci žijící na Západním břehu Jordánu (který Izrael v rozporu s mezinárodním právem okupuje) a v Pásmu Gazy (vstup na jehož území Židé tvrdě omezují pozemní i námořní blokádou). Výjimkou jsou palestinští obyvatelé Východního Jeruzaléma.

Izrael se brání tím, že zdravotnictví je v pravomoci palestinských úřadů. Skutečnost je ovšem taková, že import a export na palestinská území efektivně kontroluje právě Izrael.

Teprve začátkem února izraelské úřady dodaly Palestincům omezenou šarži vakcín a začátkem tohoto týdne zřídily očkovací centrum na jednom z kontrolních stanovišť mezi Západním břehem a Izraelem pro ty Palestince, kteří nemají povolení k cestám do Izraele.

Do dvoumilionového Pásma Gazy dorazilo prvních několik tisíc vakcín minulý týden, a to poté, co Izraelci dodávku několik dní blokovali. Na palestinská území poslaly menší dodávky vakcín Rusko a Spojené arabské emiráty.