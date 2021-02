Izrael chce dát naočkovaným zelený pas. V zemi se rozmáhá černý trh s potvrzeními

TEL AVIV/PRAHA Speciální certifikát, vydávaný lidem naočkovaným proti nemoci covid-19, má v Izraeli umožnit přístup do hotelů či kulturních zařízení. Ještě před spuštěním projektu se v zemi rozmáhá černý trh s falešnými potvrzeními.

Podobně jako mytický šém má od neděle v Izraeli fungovat tzv. zelený pas (očkovací certifikát). Namísto oživení Golema ale svým držitelům otevře dveře objektů, jako jsou sportovní centra, hotely či kulturní instituce. Alespoň taková je představa ministerstva zdravotnictví.



Certifikát má prokázat, že jeho držitel již byl naočkován proti nemoci covid-19, případně koronavirovou infekci prodělal. Půjde o potvrzení ve formě QR kódu, který se oprávněnému uživateli objeví na mobilním telefonu poté, co dotyčný zadá do státem provozované aplikace své osobní údaje. Toto potvrzení pak může zkontrolovat například ochranka při vstupu do objektu. Kdo nevlastní „chytrý“ telefon – v Izraeli se to týká zejména komunit ortodoxních Židů – může si potvrzení s QR kódem vytisknout.

Izraelská vláda nachystala na neděli 21. února velké uvolnění přísných protikoronavirových opatření. Země se od 27. prosince nacházela v již třetí přísné uzávěře (obyvatelé se až do začátku února mj. až na několik málo výjimek nesměli vzdalovat ze svého bydliště na více než kilometr) a židovský stát mezitím proti koronaviru rychle očkoval. Ke včerejšku obdrželo alespoň první dávku vakcíny 45 procent izraelské populace, což je nejvyšší podíl ze všech států světa.

Od neděle se otevřou všechny obchody, tržiště, knihovny či muzea; ty budou přístupné pro všechny. Dveře do některých dalších typů zařízení, jako jsou hotely, bazény či fitness centra, ale mají být otevřené pouze pro držitele certifikátů; ostatní budou mít smůlu.

Spolu s poměrně vysokou mírou proočkovanosti populace to má být právě tento certifikát, který podle představ izraelského kabinetu zamezí opětovnému vzestupu infekce po uvolnění přísných restrikcí. Jenže ještě před jeho spuštěním se ukazuje, že to nejspíš nebude tak jednoduché.

Podvodníci o krok napřed

V souvislosti s očkovacími certifikáty nyní izraelské úřady čelí dvojímu tlaku. Ten první, bezprostřední, pochází od lidí, kteří na certifikát zatím nemají nárok (tj. nedostali vakcínu či infekci neprodělali), ale snaží se získat jeho padělanou verzi. Dostat se k falešnému certifikátu je podle IT odborníků snazší, než se na první pohled zdá.

Tvůrci vládního projektu totiž zvolili QR kód v nezašifrované formě, tj. takové, která reflektuje osobní údaje v certifikátu obsažené.

Podle listu The Times of Israel se na komunikační platformě Telegram již ve velkém rozjel černý trh s padělanými certifikáty. Do skupin, kde se padělky prodávají, se již připojilo více než 100 tisíc lidí.

To vzbudilo prudkou reakci izraelských úřadů. Ministerstvo zdravotnictví označilo platformu Telegram za „opěrný bod podvodníků a dezinformátorů“ a ministr zdravotnictví Juli Edelstein pohrozil, že kdo bude přistižen s podvodně získaným certifikátem, zaplatí pokutu 5000 šekelů (asi 32 800 korun).

Úřady jsou si ale zjevně vědomy, že ochrana certifikátů proti podvodníkům není dostatečná. „Našim konečným cílem je neprolomitelný chráněný kód, který by měl i mezinárodní využití (…) Tento očkovací pas má umožnit počáteční rychlou reakci a poslouží jen po určitý čas,“ řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví televizní stanici Kanál 12.

Dvě kategorie lidí

Kritici zelených pasů dále upozorňují na to, že jejich prostřednictvím je obyvatelstvo uměle rozděleno na dvě skupiny s nestejnými právy a že vláda zneužívá očkovací certifikáty k hrubému nátlaku na lidi, kteří se proti koronaviru očkovat dát nechtějí. Mezi znevýhodněné se ovšem nyní budou řadit nejen oni, ale i další, kteří sice s očkováním souhlasí, ale dosud se na ně vakcína nedostala.

Podobná debata o legálnosti dělení populace na lidi s privilegii skrze očkování a ty „ostatní“ probíhá i v jiných zemích. Například v Evropské unii je zatím většinová shoda na tom, že podobné dělení je nepřijatelné přinejmenším do doby, kdy bude dostatek vakcíny pro všechny. Tedy v lepším případě do konce letošního roku.