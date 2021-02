Covidové vakcíny firmy testují na opicích. V Americe ale makakové docházejí, poptávka roste

WASHINGTON/PRAHA Výzkumníci se kvůli novým mutacím koronaviru snaží upravovat vakcíny, aby byly dál účinné. To ale zvyšuje tlak na zdroje pro výzkum, mimo jiné i na dodávky zvířat určených k experimentům. V USA nyní čelí nedostatku opic, které firmy využívají při testování covidových vakcín. Napsal to web amerického deníku The New York Times (NYT).

Americká vakcína Johnson & Johnson je prý bezpečná. Poskytuje zhruba 66procentní ochranu Testování na opicích využívají všechny americké farmaceutické společnosti, které jsou úspěšné v závodě o vakcínu. Jedná se o Modernu, Pfizer či Johnson & Johnson, jejichž vakcínami se očkuje – nebo v případě Johnson & Johnson zřejmě brzy bude – i v České republice. Firmy potřebovaly zvířata zejména kvůli otestování možné účinnosti u lidí. VIDEO: Hladové opice kvůli koronaviru v Thajsku vtrhly do města, skupiny rabují i válčí mezi sebou Například výzkum firmy Moderna, popisovaný webem NYT, zahrnoval loni v červenci 24 makaků rhesus: osm z nich dostalo placebo pro kontrolu, osm nízkou dávku vakcíny a osm dostalo vysokou dávku. Každé zvíře mělo dvě dávky s odstupem čtyř týdnů. Měsíc po druhém vpichu vědci primátům nakapali do nosu koronavirus, a to v takovém množství, které je srovnatelné s tím v dýchacích cestách infikovaných lidí. Makakové z podrodu rhesus či případně cynomolgus (též makak jávský) jsou v tomto výzkumu využíváni téměř výhradně, neboť u nich koronaviry nezpůsobují vážnější propuknutí nemoci, ačkoliv se mohou nakazit. První naklonovaný primát přišel na svět v roce 2018. Číňanům se to podařilo s makaky Opice sice představují pouze půl procenta všech zvířat v biomedicínském výzkumu v USA, jenže nynější poptávka je velká a jejich cena stoupla až na zhruba 10 000 dolarů (215 000 korun) za kus, přičemž podle výkonného ředitele firmy Bioqual Marka Lewise, citovaného deníkem NYT, se za poslední rok cena zdvojnásobila. Bioqual poskytuje právě laboratorní opice farmaceutickým společnostem. Ovšem již několik let hnalo cenu nahoru také několik aerolinek, včetně klíčových amerických dopravců, které odmítaly přepravovat zvířata následně využívaná pro lékařsko-výzkumné účely. Spojené státy nyní evidují zhruba 25 000 opic určených k laboratorním účelům. Jsou rozmístěny po celé zemi v sedmi centrech, které se specializují na výzkum primátů - z větší části se jedná právě o makaky. Od začátku pandemie jich bylo 600 až 800 podrobeno výzkumu v souvislosti s koronavirem. To se může zdát jako malé číslo, ale musíme vzít v potaz, že kvůli extrémnímu tlaku na rychlost vývoje vakcín probíhaly počáteční testy jen v malém množství a při potvrzení bezpečnosti látek došlo ke klinickým zkouškám u lidí. Již v říjnu volali někteří odborníci v prestižním vědeckém časopise Science po daleko rozsáhlejší studii na opicích, která by přinesla tvrdá data. Jiní ji tehdy označili za zbytečnou, pokud již probíhaly klinické testy. Covid navíc není jediným polem zkoumání, který americká Národní centra pro výzkum primátů podnikají. Ve stejném článku Nancy Haigwoodová, ředitelka centra v Oregonu, říká, že je připravena vyčlenit opice i přesto, že zároveň běží mnoho dalších projektů. Ne všechny opice v centrech jsou navíc využívány pro experimenty, některé jsou využívány pouze pro reprodukci. Výzkum „nelidských primátů“, jak je v USA nazýván, byl ještě v roce 2014 dle dat časopisu Science v prudkém poklesu a například Harvardská univerzita uzavřela jedno z center pro výzkum opic. Poté ale přišel strmý růst poptávky po primátech. Například v roce 2017 USA zaznamenaly rekordní využití 74 498 opic, což byl 22% růst oproti roku 2015. Oproti tomu počet využitých koček, psů, králíků a dalších zvířat se pohyboval hluboko pod úrovní toho, kolik jich bylo používáno před 10 lety. Opice jako jediné zvíře v rámci laboratorního využití v USA oproti době před jednou dekádou vzrostly. V roce 2019 navíc zkomplikovala dovoz opic taktéž celní válka mezi Čínou a Spojenými státy. Dlouhodobý nedostatek makaků se ještě zhoršil právě v minulém roce. To má podle serveru amerického měsíčníku The Atlantic tři důvody. Za prvé jde právě o větší poptávku ze strany farmaceutických firem způsobenou covidovou pandemií, která rapidně zvýšila využití opic kvůli testování vakcín. ‚Lidé v kleci a opice na svobodě.‘ Makakové v thajském městečku se vymkli kontrole, zasáhnou úřady Zadruhé jde o masivní pokles dodávek těchto úzce specifikovaných zvířat z Číny, která poskytovala zhruba 60 procent z 35 000 opic dovezených do USA v roce 2019. Peking zastavil svůj vývoz po vypuknutí pandemie. Makakové se obecně vyskytují v jižní a jihovýchodní Asii včetně ostrovních oblastí (Sulawesi, Filipíny, Japonsko), na severozápadě Afriky a jeden druh, magot bezocasý, se vyskytuje i na Gibraltaru v Evropě. A za třetí musí být opice infikované covidem kvůli experimentům chovány ve speciálních laboratořích s prověrkou zvířecí biologické bezpečnosti úrovně 3. Takové laboratoře mají zvlášť specifické požadavky například na stavební členění a ventilaci, aby se zabránilo jakémukoliv šíření patogenů. USA mají pouze omezený počet těchto laboratoří, které se označují jako ABSL-3. Ale s tím, jak se stále objevují další nové varianty viru SARS-CoV-2, zahajuje se opět závod farmaceutických firem o vytvoření vylepšené vakcíny. Američtí vědci tvrdí, že jejich vláda musí vytvořit strategickou rezervu opic. „To je přesně to, co jsme potřebovali k řešení covidové situace, ale my jsme ji prostě neměli,“ uvedl Keith Reeves, hlavní řešitel Centra pro virologii a výzkum vakcín na lékařské fakultě Harvardské univerzity. Opice v Indii ukradly vzorky krve s koronavirem. Lékaři nevědí, zda se zvířata mohou nakazit Jenže ani robustní rezerva kontrolovaná státem nemusí být schopná uspokojit poptávku po laboratorních zvířatech, která stoupá raketovou rychlostí. Vědci v Číně tvrdí, že se také potýkají s nedostatkem, a to i se zásobou asi 45 000 opic, kterou disponují. V lednu Šen Wej-kuo, generální ředitel společnosti Shanghai Technology Venture Capital Group, sdělil lokálním šanghajským úřadům, že třem velkým farmaceutickým společnostem v tomto čínském městě chybělo v loňském roce 2750 výzkumných opic. Očekává se, že schodek v příštích pěti letech poroste o 15 procent každým rokem, uvedl Šen. Výzkum čelí výtkám ze strany ochránců zvířat Testy na primátech jsou vědeckou komunitou vnímány jako předposlední zastávka před klinickými zkouškami na lidech. Primáti sdílejí více než 90 procent s lidskou DNA. Pokud je u těchto zvířat medikament úspěšný, často se předpokládá i kladný výsledek u člověka. Není tomu ale tak vždy, jak hlasitě připomínají organizace na ochranu zvířat, které považují celé výzkumné odvětví za nesmyslné. „Mnoho nežádoucích účinků, které se projevují u očkovaných lidí, se u zvířat vůbec neobjevilo,“ říká pro server Lidovky.cz Barbora Bartušková Večlová, předsedkyně spolku Svoboda zvířat Plzeň. „Neexistuje zvíře, u kterého by se Covid projevoval stejně jako u lidí.“ Podle organizace, která se odvolává na různé studie, přináší pokusy na zvířatech výsledky až za dlouhou dobu a navíc jsou prý hodně nepřesné, jelikož každý druh může reagovat jinak.

Fakt, že u makaků nemůže nastat onemocnění covidem-19, ačkoliv nakazit se mohou, vidí předsedkyně české organizace zastávající se zvířat jako argument pro celkové vyřazení opic z výzkumu. „Opice se mohou virem nakazit, ale nerozvinou se u nich takové projevy nemoci jako u lidí. Proto třeba výrobce další vakcíny Janssen-Cilag došel k tomu, že opice nejsou pro testování vhodné a udělal raději další studii na křečcích,“ sdělila Bartušková Večlová. Křečci se i přes očkování virem nakazili, ale měli méně vážných projevů nemoci a neumírali. Jiný názor zastává vědecká komunita. „Je to standardní a racionální součást testovacích postupů léků,“ uvedl pro Lidovky.cz Václav Hořejší, profesor imunologie na otázku, jak hodnotí využití primátů v rámci vědy.