Pro testování ve firmách by se mohly využít testy objednané do škol, míní Hamáček

Praha Pro testování na covid-19 ve firmách jsou v Česku ve větším množství dostupné zatím jen testy, které objednalo ministerstvo vnitra pro použití ve školách. Novinářům to v pondělí řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) podle něj požádal, zda by je bylo možné využít. Než bude testování ve firmách povinné, mohl by se podle sociálních demokratů omezit provoz podniků, které nespadají mezi kriticky potřebné.



Vláda v pondělí projedná návrh, podle kterého by firmy s více než 250 zaměstnanci musely otestovat své pracovníky na nemoc covid-19. Stát by se to nakonec mohlo od středy místo původně plánovaného pátku. „Jsem rád, že ministerstvo průmyslu přišlo s iniciativou zrychlit nástup povinného testování na středu, určitě to na vládě podpoříme,“ uvedl Hamáček.

Plán bude vyžadovat velký počet testů. „Jediný velký objem testů v ČR jsou ty testy, které zajistilo ministerstvo vnitra a byly určeny ve školách,“ uvedl. První zásilka antigenních testů pro testování žáků dorazila do ČR v sobotu. Jednalo se o více než milion kusů, společnost Tardigrad International Consulting má celkem dodat 3,6 milionu testů do poloviny března.

Hamáček uvedl, že o tématu mluvil ráno s Havlíčkem. „Informoval mě, že bez toho, aby byly využity ty testy, které má ministerstvo vnitra, není možné zahájit testování ve středu,“ řekl. Některé další testy jsou tak podle něj objednané, ale zřejmě stále na cestě. Pokud se využijí testy určené pro školy, měl by stát podle Hamáčka zahájit práce na nákupu nových testů pro studenty.

I nynější razantní opatření mohou podle Hamáčka podle propočtů znamenat jen to, že po třech týdnech se podaří pouze srazit přírůstky nakažených na dnešní úroveň. Neviděl dosud žádnou analýzu, podle které by opatření měla být dostatečná.

„Důvod je ten, že nezasahují do průmyslu,“ řekl. Než bude testování povinné, mohla by se podle sociálních demokratů omezit činnost některých podniků, fungovat by mohly například ve víkendovém provozu. Nejednalo by se o společnosti nutné klíčové pro provoz státu, například hutě, potravinářské firmy či elektrárny.

Od pondělka v ČR platí přísnější pravidla mimo jiné pro volný pohyb. Lidé musejí zůstávat ve svém okresu, platí ale výjimky pro cesty do práce, k lékaři nebo na úřad. Do kontrol se má v pondělí zapojit zhruba 26 000 policistů, víc než 3800 vojáků a 270 celníků se přidá od úterý. Hamáček poděkoval občanům, jak k opatřením přistupují. Podle policistů jsou kontroly v klidu a nejsou větší incidenty, řekl.