Bartoň vyzval Hamáčka ke zveřejnění dodavatele testů do škol. Měl by také garantovat, že testy opravdu dorazí

Praha Poslanec Lukáš Bartoň (Piráti) vyzval ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), aby zveřejnil, kdo je skutečným dodavatelem antigenních testů do škol. Uvedl to v páteční tiskové zprávě. Podle serveru Seznam Zprávy vítěz tendru na dodavatele testů, firma Tardigrad International Consulting, nezaplatil zálohu čínskému výrobci testů. Web to v pátek napsal na základě informací od Finančního analytického úřadu (FAÚ).

„Ministr Hamáček by měl okamžitě vysvětlit nezaplacení zálohy ze strany dodavatele a garantovat, že testy vůbec dorazí do ČR. Zároveň by měl sdělit, kdo skutečně organizuje dodávku testů od čínského výrobce, pakliže je plátcem neznámá osoba,“ uvedl Bartoň. Podle serveru Neovlivní.cz je společnost Tardigrad International Consulting od vzniku v říjnu 2016 v celkové ztrátě téměř 12 milionů korun, za předloňský rok prodělala 2,4 milionu. Skutečný majitel společnosti je podle webu nejasný, za firmu vystupuje jakožto jednatelka Monika Jírovcová.

Studenti se do škol začátkem března nevrátí, nové datum říkat nechci, oznámil Babiš První dodávku testů by měla firma dodat do 28. února. Jírovcová o víkendu v tiskové zprávě uvedla, že už firma první dodávku 1 000 350 testů zaplatila. Podle webu Seznam Zprávy ale FAÚ zjistil, že společnost čínskému výrobci LEPU Medical za testy peníze neposlala. Ministr vnitra před týdnem uvedl, že cena za test včetně dopravy je 65 korun. Celkem má podle něj firma dodat 3 654 000 testů. Hodnota zakázky tak vychází na 237,5 milionu korun. „Prověrkou transakcí nebyla zjištěna odchozí ani zahraniční platba, ani přímá do Číny, ani jiná zahraniční platba z účtu uvedené společnosti, která by jednorázově či v součtu odpovídala plnění za nákup antigenních testů cca 60 milionů korun,“ zjistil podle Seznam Zpráv FAÚ.

Vláda počítá s uzavřením škol, školek a dětských skupin. Otevřené zůstanou jen pro děti členů záchranných složek Ministerstvo vnitra před týdnem oznámilo vítěze soutěže na dodavatele testů pro školáky. Server Seznam Zprávy následně uvedl, že vítězná společnost nesplnila podmínky tendru a že ze soutěže ministerstvo vyřadilo firmu Chironax, která podala výhodnější nabídku. Premiér Andrej Babiš (ANO) následně oznámil, že bude chtít tendr vysvětlit a později dodal, že bude požadovat jeho zrušení. Hamáček postup ministerstva hájí. Serveru Aktuálně.cz řekl, že Chironax byl vyřazen kvůli varování Bezpečnostní informační služby, podle které je společnost napojena na stíhané lidi. Portál uvedl, že firma má blízko ke stíhanému lobbistovi Tomáši Horáčkovi. Hamáček zároveň řekl, že společnost meziresortní výběrová komise vyřadila i proto, že na ni vyvíjela „nestandardní“ nátlak. „Při opakovaných telefonátech ekonomickému náměstkovi ministerstva vnitra se odkazovali na komunikaci s premiérem,“ řekl Hamáček serveru. Později oznámil, že se jeden z členů komise obrátil kvůli nátlaku na policii. Premiér Babiš předchozí komunikaci s firmou odmítl. Vítěznou firmu označil za podivnou. Zakázkou se v pondělí zabývala vláda, nezrušila ji.