‚Zpackaný tendr na antigenní testy znemožňuje splnit termín.‘ Opozice kritizuje vládu za hádky

Praha Opozice kritizuje vládu za spory kolem výběru dodavatele antigenních testů pro školáky. Její zástupci se obávají o návrat dětí do škol a požadují prošetření průběhu výběrového řízení. Uvedli to v reakci na sobotní spor premiéra Andreje Babiše (ANO) a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) nad nákupem testů. Babiš v té souvislosti připustil, že kvůli špatné epidemické situaci by mohl být návrat dětí do škol ohrožen.

Babiš chce zrušit soutěž na testy. Podle Hamáčka bojuje za firmu, která se snažila zakázku nestandardně získat Podle místopředsedy ODS Martina Baxy je po sobotním vyjádření Babiše návrat dětí do škol v nedohlednu. „Zpackaný tendr na antigenní testy znemožňuje splnit termín 1. března pro otevření škol maturantům. Tím padá celý harmonogram a znovu nastává nejistota, jak to se školami bude,“ uvedl.

Dodal, že pokud je epidemické riziko otevření škol příliš velké, mají to sdělit experti a ne „nedůvěryhodní členové vlády“. ODS podle něj preferuje postupný návrat dětí do škol za podmínky, že učitelé budou vybaveni ochrannými pomůckami, bude jim zajištěno očkování a žáci budou plošně testováni. Požaduje také prošetření průběhu výběrového řízení na antigenní testy.

Odložení termínu znovuotevření některých ročníků škol v případě špatného vývoje epidemické situace se nelíbí předsedovi komunistů Vojtěchu Filipovi. „Nesouhlasím (s tím), už ten zkušební test, který dělala zubní lékařka, ukázal, že pozitivní bylo jen jedno dítě,“ napsal ČTK.

Co nejrychlejší návrat dětí do škol požaduje i SPD. „Neboť škody, které zanechává absence prezenční výuky na našich dětech, jsou obrovské,“ sdělil ČTK předseda hnutí Tomio Okamura.

Firma Chironax je prý napojena na stíhaného lobbistu Horáčka. Vnitro ji vyřadilo z tendru na testy Dlouhodobé distanční vzdělávání podle Okamury nemůže nahradit vztahy mezi spolužáky i žáky a učiteli. Snižuje se také podle něj úroveň vzdělání. Zároveň je potřeba ulehčit rodičům, kteří jsou s dětmi dlouhodobě doma, dodal. Zdůraznil, že případné testování žáků musí být dobrovolné, musí být použita neinvazivní metoda a stát je musí plně hradit. Udělat maximum pro návrat do škol by se mělo i podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. „Rok bez prezenční výuky bude mít na celou generaci dětí obrovské negativní dopady, vláda by měla dělat první, poslední pro zlepšení situace a místo toho to zas vypadá, že se někdo chtěl na státní zakázce napakovat,“ sdělila ČTK. „Ostatně i proto šlo vládě tak moc o nouzový stav - bez nouzového stavu se zakázky musí dělat transparentně a to si evidentně na vnitru odvykli,“ dodala.