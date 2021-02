Očkování není pro každého. Vakcinaci nejstarších ‚křehkých‘ seniorů by měli lékaři dobře zvážit

Praha Bez očkování se z koronavirové epidemie nedostaneme, ale není pro každého. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) eviduje pět případů úmrtí, které by mohly souviset s podáním vakcíny proti covidu.

„Očkování podstupuje velké množství lidí, včetně osob, které trpí závažnými zdravotními problémy či komorbiditami. V důsledku toho se mohou vyskytnout i nahlášená podezření na nežádoucí účinky, jejichž důsledkem může být úmrtí,“ konstatuje SÚKL.

Zároveň však upozorňuje, že jde opravdu jen o podezření, jednotlivá úmrtí musí pečlivě prozkoumat a následně je vyhodnotí i Evropská léková agentura (EMA). Jedno je ale jisté – ve všech případech šlo o seniory. Serveru Lidovky.cz to řekla mluvčí ústavu Klára Brunclíková.



Aktuálně se v Česku přednostně očkují zdravotníci a lidé starší 80 let. Právě senioři jsou nejrizikovější skupinou z hlediska případných zdravotních komplikací během nemoci covid-19. Z toho důvodu mají ve strategii očkování tu nejvyšší prioritu. Vzhledem k tomu, že jejich imunita je oslabená a tělo křehké, vakcína proti koronaviru jim může i uškodit.

SÚKL proto vydal doporučení, aby lékaři před každým očkováním individuálně vyhodnotili zdravotní stav lidí nad 85 let. V dokumentu se rovněž píše, že by doktoři měli konzultovat vakcinaci se samotným seniorem i s jeho rodinou. Ústav to mimo jiné vysvětluje tím, že v klinických studiích bylo zahrnuto jen málo pacientů starších 85 let, jde o takzvaně křehké seniory.



Své si řekla i rodina

Obecně záleží na dvou hlavních kontraindikacích, které lékaři napovědí, že by očkování neměl doporučit. „Jde o aktuálně nepříznivý stav pacienta, pokud třeba bojuje s infekcí a podobně. V druhé řadě záleží na celkové anamnéze. Jestliže měl senior v minulosti těžkou alergickou reakci na nějaký lék, doktor může mít obavy, aby u něj očkování nevyvolalo podobné nežádoucí účinky,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Doporučení Státního zdravotního ústavu považuje za logické. „Říká nám, abychom u velmi starých lidí individuálně posoudili, zda mohou podstoupit vakcinaci. To ale děláme standardně, doktor musí pokaždé vyhodnotit zdravotní stav pacienta,“ uvedl šéf praktiků.

Podobného názoru je i ředitelka michelského domova seniorů Věra Barešová, s doporučením ústavu souhlasí. „U starších lidí musíte postupovat velmi citlivě. Někdy jsme očkování řešili i s rodinami klientů, některé z nich si třeba nepřály, aby podstoupil vakcinaci,“ řekla pro Lidovky.cz šéfka Domova seniorů Michle.

Zároveň potvrdila, že ne pro všechny velmi staré lidi je očkování vhodné. Její zařízení navíc pečuje o polymorbidní pacienty, kteří trpí více chronickými chorobami najednou. U nich je předběžné vyšetření doslova nezbytné. „Samozřejmě vždy zvažujeme pro a proti, jestli očkování danému seniorovi něco přinese, nebo ne, abychom ho zbytečně netrápili,“ dodala Barešová.

Očkování zastavila teplota nebo zánět

Ošetřovatelé v michelském domově seniorů pečují celkem o šedesát klientů, nejstaršímu je sto let. Všichni vakcinaci podstoupit nemohli. „Někdo měl zrovna teplotu nebo byl jinak nemocný, třeba trpěl zánětem močových cest. Dokonce se i stalo, že mezi první a druhou dávkou senior zemřel,“ přiblížila Barešová.

Individuální přístup volí i v síti domovů seniorů SeneCura. „Posouzení klienta vždy provádí na místě těsně před očkováním lékař, na němž je finální rozhodnutí, zda pacient může vzhledem ke své anamnéze a aktuálnímu zdravotními stavu proces absolvovat,“ řekla Michaela Kopřivová, mluvčí společnosti SeneCura, jež vlastní 15 domovů po celé republice. I ona potvrdila, že v zařízení mají klienty, kteří buď nechtějí, nebo nemohou být naočkováni. „Neočkujeme ty, kdo mají v anamnéze třeba silnou alergickou reakci,“ doplnila Kopřivová.



Podobně postupují i v Domově pro seniory U Kostelíčka v Pardubicích. „Mohu potvrdit, že u některých klientů se od očkování ustoupilo. Převážně kvůli tomu, že u nich probíhalo akutní respirační onemocnění,“ řekl LN ředitel pardubického zařízení Lukáš Holeček.

Ptají se i u praktiků

Zájem o konzultace ohledně očkování zaznamenává ve své ordinaci i šéf praktiků Šonka. „Pacienti se nás občas ptají na to, co si o vakcíně myslíme a jestli se mají nechat naočkovat,“ řekl. Jeho kartotéka čítá 2500 až 2700 lidí.

„V tuto chvíli nevím o nikom, komu bych řekl, že se určitě nemá nechat naočkovat,“ prohlásil Šonka s tím, že skutečně záleží na akutním stavu pacienta a na posouzení v danou chvíli. Praktičtí lékaři ve svých ordinacích ještě neočkují ve velkém, začít by měli od března.

Speciální kategorií jsou pacienti v terminálním stádiu nemoci, kdy dochází k postupnému vyhasínání funkcí organismu ve všech jeho rovinách. SUKL v doporučení uvádí, že u takových jedinců se musí očkování důkladně zvážit. „My pečujeme o dva pacienty v terminálním stavu, pro ně už vakcína skutečně není vhodná,“ řekla k tomu ředitelka michelského domova Barešová.

Lékový ústav doposud eviduje 729 případů podezření na nežádoucí účinky v souvislosti s vakcínou proti covidu. Novější data zveřejní zítra. Mezi nejčastější příznaky patří horečka, únava, citlivost v místě vpichu, bolest v podpaždí či zimnice. Takových hlášeních je celkem 325. V dalších 179 případech se objevily neurologické příznaky, jako je bolest hlavy, závrať či ospalost.

Zdravotní ústav důrazně upozorňuje, že jde o pouhá podezření, nikoliv o prokázané nežádoucí účinky očkování. Od 1. března se budou moci k očkování proti covidu hlásit přes rezervační systém i lidé starší 70 let a učitelé.