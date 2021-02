Útočiště před covidem. Dubaj nabízí turistům kromě sluníčka i ležérní dodržování restrikcí, Češi tam vyrazili v hojné míře

DUBAJ/PRAHA Když se v Dubaji rozhlédnete kolem sebe, mohli byste propadnout dojmu, že se život vrátil k normálu. V posledních týdnech je město zářivým lákadlem pro turisty, a to zejména z Evropy. Ti se snaží uniknout před krušnou zimou a přísnými zákazy kvůli pandemii covidu, píše zpravodajský server CNN. Ani Češi nejsou výjimkou, zájem o Spojené arabské emiráty (SAE) je dle cestovních kanceláří značný.

„Spojené arabské emiráty patří společně s Egyptem mezi nejvyhledávanější destinace a v průběhu prosince a ledna do nich vycestovaly tisíce našich klientů,“ sdělil pro server Lidovky.cz Ondřej Rušikvas, provozní ředitel CK Blue Style.

„Jestli máme srovnat letošní leden s tím loňským u destinace SAE, tak jsme se dostali na podobný počet zákazníků,“ uvedl pro Lidovky.cz Petr Kostka, tiskový mluvčí EXIM Tours.



Počet letů z letiště Praha je ovšem stále do značné míry omezený. Zatímco loni v lednu se z Letiště Václava Havla létalo do SAE až 19krát týdně – a to nejen do Dubaje, ale i do města Šardžá – letos se podle mluvčí pražského letiště Kateřiny Pavlíkové létalo maximálně pětkrát týdně, a to jen do Dubaje. V únoru se však chystá navýšení počtu letů až na sedm týdně.

Aktuální oblíbenost blízkovýchodní destinace potvrdil i Petr Šatný, tiskový mluvčí CK Alexandria. „Přestože je vidět, že Češi by rádi cestovali a zájem o cestování neztratili, aktuální ztížené podmínky pro návrat ze zemí, které nespadají do EU, však část lidí odradily a tito si raději počkají na letní sezonu v Evropě,“ dodal Šatný.

Česko eviduje SAE jako zemi s velmi vysokým rizikem nákazy, kterou na tzv. mapě cestovatele označuje červenou barvou. Cestující z těchto zemí musí před cestou do Česka vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit PCR test – pouze antigenní nestačí – který není starší 72 hodin, a nechat si vystavit potvrzení o výsledku.

„Následně musí předložit druhý PCR test provedený v Česku, který lze provést nejdříve 5. den od příjezdu. Výsledek je nutné neprodleně předložit elektronicky příslušné hygienické stanici. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. V praxi je tedy nařízena pětidenní karanténa,“ píše ministerstvo zahraničí na svém webu.

„SAE jsou dlouhodobě nejoblíbenější exotickou destinací díky vynikajícím službám, dostupnosti a stálému počasí. Teď navíc řada lidí využívá situace, kdy většina dětí nemůže chodit do školy a oni sami pracují často z domova,“ říká Jan Bezděk, mluvčí CK Fischer. Dodal, že zájem o vánoční, silvestrovské a lednové termíny se začal výrazně zvyšovat právě od půlky prosince, kdy se v Česku začalo opět mluvit o novém zpřísňování pravidel.

Jiný pohled nabízí Ondřej Rušikvas z Blue Style, dle kterého nebylo kvůli přísným opatřením na straně SAE de facto možné až do období Vánoc 2020 hromadně cestovat do země, což dle něj z části vysvětluje aktuální zájem.

Dodává, že dalším faktorem jsou poukazy za dřívěji zrušené zájezdy, tedy že se ani v případě SAE nejedná o čistě nové zájemce, ale také o klienty, kteří pouze hledají dostupné alternativy, kde nyní neplatí přísná pravidla. Mezi které patří například povinná karanténa při vstupu do cizí země. Ta například u Emirátů není vyžadována.

Dobrovolnost místo příkazů

Za rodinou, která zde trvale žije, zamířila do SAE i Daniela Emma Prosser z Prahy. „Podniky jsou otevřené, v restauracích s venkovním posezením se nevyžaduje prakticky nic. Uzavřené restaurace žádají, aby lidé nosili roušky, pokud se zrovna pohybují napříč restaurací – například na toaletu – u stolu člověk roušku mít nemusí,“ popisuje tamní realitu. V některých místech prý hostům měří teploty, jinde se zase lidé zapisují do knihy.

„Pokud někdo nenosí ochranu úst a nosu, nebudou to úřady, které ho napomenou. Budou to kolemjdoucí, protože to je způsob, jak jsme se naučili žít v covidové době,“ uvedl pro CNN Helal Saíd Al-Mare, ředitel dubajského ministerstva cestovního ruchu.

„Každý podnik na to jde svou cestou,“ říká Daniela a dodává, že od zákazníka se toho každopádně příliš nevyžaduje a dodržování opatření je tak v rámci dobrovolnosti. Zákazníkem se přitom rozumí téměř většinou turisté.



Danielu doprovodil do SAE i její partner Štěpán Janovský. „Arabové mají velmi rádi své šejky, věší si na domy vlajky a dokonce i jejich portréty, čímž chci říct, že se nesnaží zpochybňovat každé druhé opatření a zkrátka restrikce dodržují. Jediný, kdo se tedy vyhýbá rouškám, jsou turisté, kterým se to odpouští, protože si je tam hýčkají,“ sdělil Janovský serveru Lidovky.cz.

Server CNN zase cituje dubajské odborníky, kteří nechtějí svádět vinu na turisty. Na vině je spíš podle nich období okolo Silvestra a Nového roku, kdy se kvůli svátkům mnoho lidí, kteří vlastní občanství emirátů, ale žijí jinde ve světě, vrátilo do země a zvýšila se míra setkávání. Dle CNN tvoří až z 85 procent populaci Dubaje obyvatelé, kteří zde trvale nebydlí. Dle serveru Worldometers vykazuje země nyní mezi třemi až čtyřmi tisíci nakažených denně, celkem země již překročila hranici 300 tisíc nakažených.

Celkový počet nakažených je přitom ovlivněn zdejšími klimatickými podmínkami, naopak by neměl být ovlivněn nedostatečným testováním. SAE jsou totiž čtvrté na světě v počtu testů na milion obyvatel. Česká republika je pro srovnání v tabulce serveru Worldometers 36., ačkoliv výsledné číslo je součtem veškerých provedených PCR i antigenních testů, které mohou být méně citlivé. Navíc do statistik se započítávají všechny testy, tedy i vícekrát provedené stejné osobě, což v konečném důsledku může vést ke zkreslení.

„Očkování je zdarma pouze pro rezidenty a místní. Používané vakcíny jsou čínský SinoFarm, americko-německý Pfizer a ruský Sputnik V,“ popisuje Janovský. Server britského deníku The Guardian však přišel s informací, že právě čínské očkování bylo elitním klubem Knightsbridge Circle v rámci cesty do SAE nabízeno hrstce bohatých lidí s cílem „vrátit do oblasti cestovní ruch“.

„Tato nabídka,“ píše The Guardian, „je první neskrývanou ukázkou situace, kdy stát používá vakcíny proti covidu-19, uprostřed jejich globálního nedostatku, jako předmět směny, kterým vábí zahraniční turisty.“ Ministerstvo zdravotnictví Spojených arabských emirátů, Národní mediální kancelář i dubajské Ministerstvo pro cestovní ruch na otázky redakce The Guardian neodpověděly.