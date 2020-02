Zemanův poradce Nejedlý stále tají minulost. Už sedmým rokem

Minulost hradního poradce Martina Nejedlého zůstává veřejnosti už sedmým rokem skryta. O jeho kariérní životopis žádají LN a web Česká pozice zatím bezvýsledně. Nejedlý, který provází hradní působení Miloše Zemana od jeho prvních kroků, se stal externím ekonomickým poradcem prezidenta v roce 2014, jelikož však žádnou funkci nezastává oficiálně, obejde se bez bezpečnostní prověrky. Hrad proto údajně nemá k dispozici jeho životopis. Ví se tolik, že se na přelomu 80. a 90. let profesionálně věnoval volejbalu.

Nad Nejedlého pracovní historií ale visí řada otazníků. V devadesátých letech pracovně působil v Rusku, podrobnosti jeho východního angažmá však nejsou známy. Ví se pouze, že od roku 2007 zastával post jednatele české divize ruského ropného gigantu Lukoil Aviation Czech a byl jím až do roku 2015, kdy firma spadla do likvidace. Deník The New York Times už v roce 2016 Nejedlého nepřímo označil za emisara ruských zájmů na Pražském hradě.



Hradní poradce nereaguje

Sám Nejedlý, bývalý první místopředseda Strany práv občanů – Zemanovců, na žádost o zveřejnění životopisu vytrvale nereaguje. Hrad jej přitom vede na seznamu prezidentského expertního týmu, a Nejedlý tak čerpá řadu výhod. Přímo na Hradě má kancelář a v kapse i diplomatický pas. Jiní Zemanovi externisté své kanceláře v sídle českých vládců nemají.

V zákulisí současné politiky platí Nejedlý, který hlavu státu pravidelně doprovází, za podstatného hráče. Prezidentovi pomohl leccos zařídit v průběhu prezidentských kampaní, pro Zemana je i zdrojem informací o tom, co se děje za politickými kulisami. Byl to však možná právě on (se svými ruskými konexemi), kdo se stal neodstavitelnou překážkou Zemanovy vytoužené návštěvy v Bílém domě.

O tom, že Nejedlý má společně se svým hradním kolegou kancléřem Vratislavem Mynářem v Rusku dveře otevřené, má svědčit historka kolující v pražských politických kuloárech. Jeden ze zdrojů LN loni vykreslil, jak cestoval do Moskvy. Na palubě stejného letounu se měli nacházet Nejedlý i Mynář. Po přistání v ruské metropoli se hradnímu tandemu mělo dostat „královského“ přivítání včetně limuzín, za které by byl vděčný leckterý státník.

O zveřejnění Nejedlého životopisu požádal web Česká pozice poprvé 1. října 2013. Česká veřejnost se možná nikdy nedozví, kdo přesně měl mnoho let vliv na chod hradní politiky. Zbývá otázka, zda má Nejedlý důvod něco ze své minulosti skrývat. Mlčení, na které jsme narazili, dává k takovým úvahám pádný důvod.