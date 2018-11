Zeman veze do Číny i letouny, k řešení budou hlavně ekonomické otázky

Praha Leitmotivem návštěvy prezidenta Miloše Zemana u čínských soudruhů má být ekonomika. Tomu se přizpůsobil i jeho doprovod, v němž nebude chybět ani šéfporadce Martin Nejedlý. Podle znalců čínských poměrů je to prvně, co se bude Čína ve velkém ucházet o to, aby světoví importéři dováželi své zboží právě do říše středu.

V pondělí veletrh China International Import Expo (CIIE) v Šanghaji zahájí čínský prezident Si Ťin-pching. Hlava miliardového státu by se měla na okraj této akce potkat postupně se sedmi prezidenty od Dominikánské republiky přes Keňu až po Švýcarsko. Bude mezi nimi i Miloš Zeman. Ten do Číny přijíždí jen krátce po tom, co v médiích bylo publikováno, že Zemanův poradce Jie Ťien-ming je podezřelý z uplácení stranického tajemníka jedné z čínských provincií.

„Pan prezident se zúčastní slavnostní večeře pořádané jeho čínským protějškem před zahájením veletrhu. První den plánuje čínský prezident navštívit českou národní expozici na CIIE, kde ho přivítá pan prezident,“ napsal LN hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Počítá i s jednáním s českými podnikateli. „Prezident k nim promluví na úvod česko–čínského podnikatelského fóra v úterý 6 .listopadu 2018, kde dojde také k podpisu několika smluv/memorand mezi ČR a Čínskou lidovou republikou,“ dodal Ovčáček.

Podle informací LN jsou v podnikatelské misi organizované Hospodářskou komorou (HK) i zástupci Škody Auto, výrobce dopravního letounu L-410 z Kunovic, společnosti Zetor či reprezentanti firmy Tatra, která patří synovi Zemanem nedávno vyznamenaného zbrojaře Jaroslava Strnada.

„Nějaké podepisování tam má být. Mělo by se pohnout i L-410 a něco by se mělo dít se Zetorem. Něco tam má ministr zemědělství Miroslav Toman,“ řekl LN člověk, který ví o byznysu na ose Praha-Peking. Oficiálně HK seznam účastníků mise nezveřejnila. Podle Ovčáčka ale prezidenta doprovodí více než šedesátka podnikatelů.



„Velmi bych si přál, aby tato cesta jednak splnila takový svůj krátkodobě vymezený účel, který je trošku jiný než ty cesty předcházející, protože to je šanghajský importní veletrh. Je to obrovská akce, která se zdaleka netýká pouze České republiky,“ zdůraznil pro Český rozhlas Vladimír Dlouhý, prezident HK.

Podle informací LN nicméně v delegaci nemá být nejbohatší Čech Petr Kellner. Jeho společnost Home Credit na čínském trhu dlouhodobě působí a v minulosti u setkání obou hlav států byl.

A zas ta lidská práva

Ačkoli je cesta v režii Hradu, podílejí se na ní celkem čtyři ministři. Společně se Zemanem míří do Číny ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD), ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO), ministr dopravy Dan Ťok (ANO) a ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Kromě jednání obou prezidentů, u kterého budou přítomní, mají vlastní program.

Kupříkladu ministr zahraničí plánuje navštívit šanghajské muzeum. „Odhalí pamětní desku připomínající roli obyvatel Šanghaje při záchraně židovských uprchlíků z Československa během 2 .světové války v Shanghai Jewish Refugees Museum. Zde by se měl ve svém projevu dotknout i tématu lidských práv,“ napsala LN Michaela Lagronová, mluvčí ministerstva zahraničí. A dodala: „Je to primárně cesta zaměřující se na ekonomickou diplomacii. Ministr se chce na místě seznámit i se situací lidských práv.“

Lidsko-právní rozměr Petříčkovy cesty bude zajímavé sledovat. Číňané jsou na debatu o dodržování lidských práv v komunistické zemi extrémně hákliví. Nelíbí se jim ani kontakty českých politiků a úředníků s představiteli Tchaj wanu. Právě kvůli tomu podle informací LN dlouho otáleli se stanovením konkrétního data pro setkání obou hlav stá6tu. Původně také blokovali výstavní plochu určenou pro české firmy. Veletrh se odehraje v jednom z největších výstavních komplexů na světě National Exhibition and Convention Center (NECC) na celkové ploše 240 tis. m2.

Vlastní program bude mít také ministryně průmyslu Nováková. Ta s podnikateli navštíví například provincii Kuang-čou.