Petříček v Číně mluvil o lidských právech. Zeman se tématu dlouhodobě vyhýbá

Šanghaj Ministr zahraničí Tomáš Petříček se v pondělí v Šanghaji sešel se svým čínským protějškem Wangem I. Podle svého plánu otevřel také otázku dodržování lidských práv v Číně. Novinářům pak řekl, že s šéfem čínské diplomacie mluvili o tom, že lidská práva by měla být součástí česko-čínského dialogu. Prezident Miloš Zeman jako jeden z největších zastánců vztahů s Čínou tuto otázku dlouhodobě opomíjí.

Petříček uvedl, že s ministrem hovořil o strategickém dialogu. „V příštím roce bychom chtěli uskutečnit zasedání mezivládní komise pro posílení našich bilaterálních vztahů,“ uvedl. Ministři podle něj hovořili také o tom, že součástí jejich dialogu musejí být i lidská práva. „ČR jako člen Rady OSN pro lidská práva bude nyní předkládat v rámci pravidelného přehledu své připomínky i v případě Číny,“ dodal.



Rada by se měla lidskými právy v Číně zabývat v úterý. „ČR bude odesílat své připomínky, do oficiálního odeslání bych nechtěl informovat, co je jejich obsahem,“ konstatoval Petříček. Mezi ministry podle něj panovala shoda, že otázka lidských práv je založena na vzájemném respektu a otevřeném dialogu. „Do budoucna bychom se tomu věnovali,“ dodal Petříček.

Zeman, k jehož delegaci do Šanghaje se Petříček zapojil, otázku lidských práv ve svém dialogu s Čínou opakovaně vynechává. U příležitosti své první prezidentské návštěvy v Číně v roce 2014 místní státní televizi CCTV řekl, že nepřijel do Číny, aby poučoval o lidských právech, ale aby se naopak poučil o tom, jak stabilizovat společnost. „Upřesnil bych ten výrok tak, že se máme snažit porozumět, jak Čína stabilizovala svoji společnost,“ dodal později.

Česko a Čína si budou v příštím roce připomínat 70. výročí od navázání diplomatických vztahů. Petříček by to považoval za dobrý důvod k návštěvě čínského ministra v Praze. „Já ho pozval, abychom se u této příležitosti potkali,“ uvedl.