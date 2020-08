ŽIVĚ: Vláda zruší superhrubou mzdu a zavede 15procentní daň z příjmu. Důchodcům pošle 5000 korun

PRAHA Vládní ČSSD a ANO se domluvily na zrušení superhrubé mzdy a zavedení 15procentní daně z příjmu. Zároveň zůstane sazba 23 procent pro lidi s příjmem nad zhruba 139 000 korun měsíčně. Na tiskové konferenci to uvedl premiér Andrej Babiš. Koalice zrušení superhrubé mzdy slíbila ve svém vládním programovém prohlášení. Koalice se také dohodla, že starobní i ostatní důchodci mají dostat v prosinci jednorázový příspěvek 5000 korun.

Nyní činí efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta. Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů. Vedle toho je ještě pro vysokopříjmové skupiny v daňovém systému takzvaná solidární přirážka, ta zůstane tedy fakticky zachována.



Podle Národní rozpočtové rady (NRR) nadstandardní zvýšení důchodů a zrušení superhrubé mzdy, na kterých se vládní koalice dohodla, ohrožují bez úpravy ostatních parametrů střednědobou i dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.

Tisíce pro důchodce

Senioři a seniorky by měli letos v prosinci dostat mimořádný příspěvek k důchodu 5000 korun. Shodli se na tom dnes lídři koaličních stran. Po jednání to na tiskové konferenci oznámili premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Vyplacení by měl upravit zákon. Aby začal platit, musí ho schválit nejen vláda, ale i Parlament a podepsat prezident.

Příspěvek 5000 Kč by měli v prosinci dostat nejen senioři, ale i lidé s invalidní a pozůstalostní penzí, řekl Babiš. Výdaje budou činit celkem 15 miliard korun.



Starobních důchodů a důchodkyň je 2,41 milionu. Opoziční politici mluví o mimořádné podpoře jako o uplácení voličů. Premiér záměr dřív zdůvodnil tím, že senioři měli v době epidemie stres. Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček zmínil růst cen.